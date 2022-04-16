الري: انتهاء تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 4898 كيلو متر بالمحافظات

عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري إجتماعاً اليوم مع عدد من قادة الوزارة لمتابعة تنفيذ مشروعات الرى الحديث لإستعراض الموقف التنفيذى للمشروع القومي لتأهيل الترع ومشروع تأهيل المساقى. وقال الدكتور عبد العاطى أنه تم الإنتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل الى 4898 كيلومتر بمختلف المحافظات ، وجارى تأهيل ترع بأطوال تصل 4091 كيلومتر، إضافة لتوفير الإعتمادات المالية لتأهيل ترع بأطوال 2909 كيلومتر تمهيدا لطرحها للتنفيذ، لتصل إجمالى الأطوال التى شملها المشروع حتى تاريخه إلى 11898 كيلومتر، كما تم الإنتهاء من تأهيل مساقى بأطوال تصل 66 كيلومتر.

وأوضح «عبد العاطي» أن العديد من الترع عانت خلال السنوات الماضية من مشاكل عديدة، مثل إستبحار القطاع المائى وتعدى بعض المواطنين عليها من خلال إلقاء المخلفات بها الأمر الذى ينعكس سلباً على قدرة المجرى المائى على توصيل المياه للنهايات، والتأثير سلباً على نوعية المياه بالترع وبالتالى المحاصيل التى يتم ريها بإستخدام هذه المياه، والتأثير سلباً على صحة الانسان والحيوان، الأمر الذى دفع وزارة الموارد المائية والرى لإتخاذ إجراءات حاسمة لتصحيح هذه الأوضاع من خلال تنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع، والذى يستهدف تأهيل حوالى 20 ألف كيلومتر من الترع بتكلفة إجمالية 80 مليار جنيه بحلول منتصف عام 2024.

التأهيل يحقق عدالة توزيع المياه بين المزارعين

وأشار وزير الرى للمكاسب العديدة التى حققتها أعمال التأهيل مثل تحقيق عدالة توزيع المياه بين المزارعين وحصول جميع المنتفعين على حصتهم من المياه ، وحسم مشاكل نقص المياه بنهايات الترع خاصة فى فترة أقصى الإحتياجات ، وتقليل الإنفاق السنوى على أعمال صيانة وتطهير الترع ، وتأهيل المآخذ الفرعية علي الترعة ، والحفاظ على منافع الرى على جانبى الترع ، وتحسين نوعية المياه مع إزالة الحشائش وامتناع المواطنين بشكل واضح عن إلقاء المخلفات بالترع المؤهلة ، ورفع القيمة السوقية للأراضى الزراعية بزمام الترعة بعد عملية التأهيل ، وزراعة أراضى بور كانت تقع بنهايات الترع ولم يتم ريها منذ سنوات ، وزيادة عرض جسر الترعة بما يسمح بإستغلال هذه المساحات المتوفرة في زراعة الأشجار وإنشاء أو توسعة الطرق بجانبى الترع في بعض المواقع ، وتوفير آلاف من فرص العمل المباشرة والغير مباشرة.

موقف حملات الإزالات الموسعة الجارية بجميع المحافظات

وتلقى الدكتور عبد العاطى تقريرا يستعرض موقف حملات الإزالات الموسعة الجارية بجميع المحافظات، لإزالة كافة التعديات على مجرى نهر النيل والترع والمصارف وأملاك الرى ، حيث أشار التقرير أنه تم حتى تاريخه إزالة ما يزيد عن 55 ألف حالة تعدى بمساحة حوالى ٨ مليون متر مربع ، وذلك بالتنسيق التام مع أجهزة الدولة المختلفة ، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن.

وأوضح أنه تم خلال الأيام الماضية تنفيذ المئات من الإزالات لأعمال الردم بالمجرى المائى لنهر النيل وغيرها من أشكال التعديات ..حيث تم تنفيذ 7 قرارات إزالة ردم بمساحة 9750 متر مربع بناحية قرية فارس بمركز كوم امبو بمحافظة أسوان، وذلك بتأمين مركز شرطة كوم امبو وتواجد مسئولى الادارة المحلية وبإستخدام معدات الوزارة ، و تم إزالة 4 مخالفات ردم بالمجري المائي بمساحة 567 متر مربع بمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ ، وتم إزالة قراري إزالة لمبانى مخالفة بمساحة 48 متر مربع بناحية نزلة سمهان بمركز ديرمواس، وإزالة 8 قرارات إزالة لمبانى مخالفة بمساحة 255 متر مربع بناحية السرو بمركز أبوقرقاص بمحافظة المنيا ، وتنفيذ 12 قرار إزاله لمباني مخالفة بمساحة 900 متر مربع بمركز أجا بمحافظة الدقهلية بتأمين قوات شرطه مركز أجا.

في محافظة سوهاج تم تنفيذ 5 قرارات إزالة منها 3 قرارات إزالة ردم بمساحة 1300 متر مربع وقراري مبانى مخالفة بمساحة 180 متر مربع ، بناحية الكتكاته و العوامية بمركز ساقلته بمحافظه سوهاج بتأمين قوات الشرطة وبوجود مسئولى مجلس مدينه ساقلته وبإستخدام معدات الإدارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل بسوهاج ومعدات مجلس مدينة ساقلته ، وتحت إشراف مهندسي وفني الإدارة ، وتنفيذ 4 قرارات إزالة عبارة عن 3 قرارات إزالة ردم بمساحة 700 متر مربع وقرار إزالة لمبانى مخالفة بمساحة 100 متر مربع بمركز المراغة ، وقراري إزالة لمبانى مخالفة بمساحة 148 متر مربع بمركز دار السلام ، وتنفيذ 9 قرارات إزالة لمبانى مخالفة بمساحة 1200 متر مربع بناحيه الهريف الاوسط بجزيره الخزنداريه بمركز طهطا.

تنفيذ قرارات إزالة بمحافظات البحيرة وأسيوط وقنا

وفى محافظة البحيرة.. تم إزالة25 مخالفة لأحواش من فروع الاشجار داخل المجري بمساحة 1735 متر مربع بالتنسيق مع مركز شرطه كوم حمادة بمحافظه البحيرة ، و6 مباني مخالفة بمساحة 261 متر مربع بمركز شبراخيت، ومخالفتى ردم بمساحة 210 متر مربع ومخالفتين لعمل أحواش من فروع الاشجار داخل المجري بمساحة 45 متر مربع بمركز المحمودية.

وفى أسيوط، تم تنفيذ 11 قرار إزالة بمنطقة جزيرة بهيج وأولاد قناوي ببني محمد بمركز أبنوب بأسيوط عبارة عن 4 قرارات ردم بمساحة 200 متر مربع و4 قرارات أسوار من البلوك بمساحة 230 متر مربع و3 قرارات إزالة فورية لمباني بلوك بمساحة 49 متر مربع ، وذلك بتأمين قوات مركز شرطة أبنوب وبإستخدام معدات الوزارة و تحت إشراف مهندسي وفني الوزارة ، كما تم تنفيذ 3 قرارات إزالة بمنطقة الوليديه لمخالفات ردم بمساحة 1600 متر مربع ، بتأمين قوات قسم شرطة ثان أسيوط، كما تم تنفيذ 3 قرارات إزالة لمبانى مخالفة بمساحة 211.5 متر مربع بقرية المندرة بحري بمركز ديروط بتأمين قوات مركز شرطة.

وفى قنا، تم تنفيذ 8 قرارات إزالة لتعديات بمساحة 640 متر مربع بناحية قرية جزيرة مطيرة وطوخ بمحافظة قنا، كما تم تنفيذ 9 قرارات ازالة بناحية قرية الفارسية وقرية البراهمة بمركز قفط ، كما تم تنفيذ 8 قرارات ازاله بناحية مركز نقاده عبارة عن 7 قرارات ردم بحجم 110 متر مكعب وقرار مبانى مخالفة بمساحة 54 متر مربع، وذلك بمعرفة المخالفين وعلى نفقتهم الخاصة.