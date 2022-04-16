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مواعيد عرض مسلسل سوتس Suits بالعربي بطولة آسر ياسين الحلقة 15 والقنوات الناقلة

كتب:

بسمة شطا
11:13 ص | السبت 16 أبريل 2022
مسلسل سوتس بالعربي

مسلسل سوتس بالعربي

تفاعل الجمهور بشكل كبير مع الحلقات الماضية من مسلسل سوتس بالعربي بطولة الثنائي أسر ياسين وأحمد داود ولذلك ينتظر الجمهور معرفة مواعيد عرض مسلسل سوتس Suits بالعربي بطولة آسر ياسين الحلقة 15 والقنوات الناقلة.

وتبدأ مواعيد عرض مسلسل سوتس Suits بالعربي بطولة آسر ياسين الحلقة 15 والقنوات الناقلة مساء اليوم لتشهد تطور الأحداث الخاصة بالقضية الجديدة التى يبحث وراءها زين ثابت الذي يجسد شخصيته الفنان أسر ياسين.

مواعيد عرض مسلسل سوتس Suits بالعربي بطولة آسر ياسين الحلقة 15 والقنوات الناقلة

وستعرض الحلقة الجديدة من مسلسل سوتس بالعربي مساء اليوم الأحد وذلك في تمام الساعة 9 مساءا على أن تعرف الإعادة الأولى فى تمام الساعة 2.05 عند منتصف الليل والإعادة الثانية ستكون فى تمام الساعة 8.45 صباح اليوم التالي.

أحداث مسلسل سوتس بالعربي الحلقة 14

وكانت قد شهدت الحلقة الماضية من المسلسل ذهاب زين ثابت للسيدة التى تورطت فى أحد القضايا التى كان يتولاها كوكيل نيابة وطلب منها أن يتولى الدفاع عنها ليتمكن من إخراجها من القضية وبالفعل نجح في هذا الأمر.

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بقلم بسمة شطا