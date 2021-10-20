الأحد المقبل.. مديرية صحة مطروح تمنع دخول العاملين دون شهادة كورونا

أكد الدكتور محمد علي وكيل وزارة الصحة بمطروح، منع دخول جميع العاملين في مديرية الصحة والسكان بمطروح إلى مبنى المديرية حالة عدم الحصول على تطعيم لقاح كورونا، وإظهار الشهادة الخاصة بكل فرد على حدة بحصوله على اللقاح.

صحة مطروح تبدأ في تطبيق القرار الأحد المقبل

وأضاف وكيل صحة مطروح، في تصريحات لـ«الوطن»: «سيبدأ تطبيق ذلك يوم الأحد المقبل، وذلك لتكون مديرية الصحة قدوة حسنة لجميع المصالح والجهات الحكومية في محافظة مطروح»، متابعًا: «وسيتم تطبيق ذلك في جميع المديريات والمصالح الحكومية تباعا بعد ذلك، يعقبها منع دخول المواطنين المترددين على هذه المصالح للحصول على خدمات أو إنهاء أي إجراء».

تنفيذ تعليمات وزارة الصحة في لقاح كورونا

وأوضح وكيل وزارة الصحة بمطروح، أننا ننفذ تعليمات وزارة الصحة في تطبيق عملية حظر دخول العاملين المصالح الحكومية إلا إذا كانوا حصلوا على لقاح كورونا، بقيام كل فرد بإخراج الشهادة على باب المصلحة الحكومية قبل دخوله إليها أو حتى صورتها في يده أو حتى على الهاتف للسماح بدخولهم للمصالح الحكومية.

زيادة مراكز تطعيم كورونا بمطروح

وأشار وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح إلى القيام بزيادة عدد مراكز تطعيم كورونا الثابتة والمتنقلة بمطروح، منها مركزان جدد في مستشفى الأطفال التخصصى بمدينة مرسى مطروح ومستشفى مطروح العام، لتطعيم العاملين بالإضافة إلى تطعيم المواطنين الراغبين في الحصول على لقاح كورونا.

وتابع: «دفعنا بفرق تطعيم متنقلة تجوب المصالح الحكومية ومراكز ومدن محافظة مطروح الثمانية لتوفير الجهد وتطعيم الأهالي، بجانب تنفيذ توعية بأهمية الحصول على لقاح كورونا للمواطنين الذين لم يحصلوا على التطعيم حتى الآن ومخاطر عدم الحصول عليه».