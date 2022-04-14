4 ملفات على طاولة «الأعلى للجامعات» في اجتماعه المقبل.. بينها الميدتيرم

يعقد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي و لبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار، 23 أبريل المقبل، الاجتماع الدوري للمجلس؛ لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بانتظام العمل في الجامعات الحكومية والخاصة بالفصل الدراسي الثاني وخلال شهر رمضان.

ويأتي ذلك بحضور رؤساء الجامعات الحكومية والدكتور محمد أيمن عاشور، نائب وزير التعليم العالي لشئون الجامعات، والدكتور محمد لطيف، أمين المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، والسيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي.

المجلس الأعلى للجامعات

وقالت مصادر بوزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه من المقرر أن يناقش المجلس أيضًا استعدادات الجامعات والمستشفيات الجامعية لمواجهة أي سيناريوهات تتعلق بأزمة كورونا ومتابعة عملية انتظام امتحانات «الميدتيرم» وخطط التطعيمات، وكذلك انتظام العمل بالفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري، ومتابعة الاستعداد لامتحانات التيرم الأول بمختلف الكليات، والتأكيد على ضرورة التزام الكليات بالخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني.

انتظام خطط التطيعمات ضد كورونا لمنسوبي الجامعات

وأكد الدكتور محمد عزوز، رئيس جامعة الأقصر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، الالتزام الكامل من قبل الإدارات والكليات المختلفة بشأن الخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

ولفت إلى أن الجامعة نجحت في تطعيم منسوبيها بالجرعة الأولى بنسبة بلغت 99% والثانية بنسبة تجاوزت الـ70%، مشيرًا إلى أن هناك التزاما كاملا بشأن تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي الفيروس، مع استمرار الدراسة بكافة الكليات دون تأجيل أو تعطيل ضمن جدول زمني محدد.