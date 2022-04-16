أسعار مستلزمات وأدوات صناعة الكعك 2022.. تبدأ من 7 جنيهات

سجلت مستلزمات الكعك المعروضة في أسواق المحافظات تنوعًا في الأسعار، فيما انتعشت مبيعاتها بنسبة كبيرة خلال تلك الفترة بنسبة 40%، وقال تجار المواد الغذائية بغرفة الاسكندرية، إن هناك استقرارًا فى أسعار مستلزمات كحك العيد بحسب حازم المنوفي رئيس الشعبة.

ودعت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بتفعيل المنشورات الصادرة عام 2017 والتي تنص على كتابة سعر البيع علي المنتجات لمنع التلاعب فى الأسعار.

أسعار مستلزمات كعك العيد

- يباع كيلو الدقيق من 7 جنيهات حتى 11 جنيها.

- شيكارة الدقيق زنة 50 كيلو يباع بسعر 495 جنيها.

- زيت ذرة زنة 800 ملي جرام يباع بسعر 35 جنيها.

- زيت ذرة زنة 2200 ملي جرام يباع بسعر 85 جنيها.

- زيت عباد زنة 750 ملي جرام يباع بسعر 24 جنيها.

- زيت عباد زنة 2200 ملي جرام يباع بسعر 75 جنيها.

- كرتونة البيض البلدي تباع بسعر 58 جنيها والبيض الأحمر يباع بسعر 56 جنيها للكرتونة.

- سعر السكر 12 جنيها.

- سعر المسلى الحلوب الكيلو بسعر 138 جنيها.

- سعر السمن التباتي الكيلو بسعر 30 جنيها.

- زيدة صفراء نيوزيلاندي بسعر 130 جنيها.

- زبدة بلدي جاموسي تباع بسعر 110 جنيهات.

- لبن جاموسي سالب بسعر 14 جنيها.

- لبن نيدو مجفف 300 جرام يباع بسعر 45 جنيها.

- عبوة كيلو من عجوة البلح 35 جنيها.

- كاجو من 210 حتي 250 جنيها.

- كيلو لوز 150 جنيهًا.

- كيلو لوز محمص يتراوح سعره بين 280 و350 جنيها.

- بندق كيلو يباع بسعر يتراوح بين 110 و130 جنيها.

أدوات عمل الكعك

هناك إقبال كبير على مستلزمات صناعة الكعك فى الأسواق خلال تلك الفترة، بحسب تجار بحارة اليهود، خاصة المصنوعة من السيليكون كبديل عن الألومنيوم والصاج، اللذان ارتفعت أسعارهما بسبب ارتفاع أسعار الخامات عالميا.

وتأتي أسعار أدوات الكعك كالتالي:

- البلاستيك بأسعار تبدأ من 20 جنيهًا للمنقاش الواحد.

- المجموعة تباع بسعر يبدأ من 80 جنيها.

- منقاش إستانلس يباع بسعر 20 جنيهًا.

- أسعار ماكينة البسكويت بسعر 80 حتى 150 الماكينة اليدوية.