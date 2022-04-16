تقديم الخدمات الطبية لـ469 ألف مواطن بمستشفى الهلال خلال 6 أشهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لـ469 ألفًا و382 مواطنا، من خلال مستشفى الهلال التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، وذلك خلال 6 أشهر، في إطار حرص الوزارة على النهوض بالمنظومة الصحية، وتقديم أفضل خدمات طبية للمواطنين.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن مستشفى الهلال قدم خدماته الطبية والعلاجية لـ111 ألفًا و552 مريضًا من المترددين على العيادات الخارجية، فيما قدم قسم الاستقبال بالمستشفى، الخدمة الطبية لـ23 ألفًا و134 مريضًا، إضافة إلى تقديم الخدمة الطبية والعلاجية لـ9 آلاف و229 مريضًا بالأقسام الداخلية بالمستشفى.

إجراء 8814 عملية جراحية

وتابع «عبدالغفار»، بأن المستشفى أجرى 8814 عملية جراحية، تنوعت ما بين عمليات كبرى وصغرى وعمليات حرجة وذات مهارة عالية، وشملت (جراحات العظام، مناظير العظام، جراحات العمود الفقري، جراحات الوجه والفكين، جراحات التجميل، جراحات الأوعية الدموية، جراحات عظام الأطفال، جراحات المخ والأعصاب، والجراحات العامة)، وذلك للمرضى المنتفعين بالتأمين الصحي والمستحقين للعلاج على نفقة الدولة والتعاقدات.

ومن جانبها، أشارت الدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، إلى أن السعة السريرية لمستشفى الهلال تبلغ 467 سريرا داخليا، و17 سريرا للرعاية المركزة، إضافة إلى 15 سرير عمليات وإفاقة، لافتًة إلى أنه يتم العمل على إنجاز عدد من مشروعات التطوير بالمستشفى واستقدام واستحداث الأجهزة والآلات الطبية، بهدف تقديم خدمة طبية ذات جودة عالية.

خطة التصدي لجائحة كورونا

وأضاف الدكتور أيمن خلاف مدير مستشفى الهلال، أن إجمالي عدد المترددين على المستشفى لتلقي خدمات العلاج الطبيعي بلغ 32 ألفًا و 583 حالة، كما بلغ عدد التحاليل بالمعمل الإكلينيكي 185 ألفًا و630 تحليلًا، إضافة إلى 227 تحليلًا بقسم المعمل الباثولوجي، مشيرًا إلى إجراء 98 ألفًا، و 213 أشعة عادية ومقطعية، وموجات فوق الصوتية، بالإضافة إلى الأشعة النظرية بالعمليات (C-RAM)، خلال فترة الـ 6 أشهر الماضية.

وذكر «خلاف» أن المستشفى شارك في خطة الدولة للتصدي لجائحة فيروس كورونا، حيث تم تخصيص جزء من قسم الاستقبال والطوارئ لاستقبال المرضى المشتبه في إصابتهم بالفيروس، والكشف عليهم وإجراء المسحات، بالإضافة إلى تخصيص 5 أسرة برعاية الطوارئ للتعامل مع الحالات الحرجة، كما تم فتح خط مباشر بين المستشفى وطوارئ الوزارة لاستقبال وتحويل الحالات المصابة والمشتبه في إصابتها، حيث تم تخصيص الدور الرابع بالقسم الداخلي بسعة 51 سريرًا لحالات كورونا، بما يعادل 20 % من إجمالي أسرة المستشفى.

وتابع، أن المستشفى يشارك في مبادرة رئيس الجمهورية لمنع قوائم انتظار جراحات العظام والعمود الفقري، حيث تم إجراء 5379 عملية، كما شارك المستشفى في مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سي والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية، ومبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي.