هل تطعيم كورونا يفطر الصائمين؟.. «الصحة» تحسم الجدل بتقرير رسمي

استقبلت وزارة الصحة والسكان، على الخط الساخن 105 التابع لها، مجموعة من التساؤلات والاستفسارات المتعلقة بلقاحات كورونا في رمضان، وورد سؤال متكرر منذ انتشار جائحة فيروس كورونا، وهل تطعيم كورونا يفطر الصائمين؟ الأمر الذي جعل الوزارة تنشر تقرير رسمي بالتعاون مع دار الإفتاء، حسمت به الأمر مجددا للمواطنين.

هل تطعيم كورونا يفطر الصائمين؟

أكدت وزارة الصحة والسكان بشكل حاسم، أن تطعيم كورونا لا يفطر الصائمين، قائلة إن لقاح كورونا لا يفطر في رمضان، وعلى المواطنين الإسراع في التسجيل للحصول على لقاح كورونا، للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس.

وأعلنت الصحة، مواعيد عمل مراكز تلقي لقاح كورونا، وقالت جرى تقسيم مواعيد عمل مراكز تلقي لقاح كورونا إلى فترتين، صباحية من الساعة الثامنة إلى الساعة الثالثة عصرا، والفترة الثانية مساء من الساعة السابعة حتى التاسعة مساء، وقالت جميع لقاحات كورونا آمنة، ولا داعي للخوف أو القلق بشأن الحصول على اللقاحات.

حالة الطوارئ بمستشفيات الصحة

وكشفت وزارة الصحة والسكان، عن ارتفاع معدلات الإصابة بالإنفلونزا الموسمية فى مصر عن العام الماضي، والخلط بين الإصابة بفيروس كورونا ونزلات البرد، والإنفلونزا الموسمية، خاصة مع تغيرات الفصول، مناشدة المواطنين بضرورة الحصول على لقاحات كورونا، للمساهمة في الحد من انتشار العدوى، والسيطرة على الفيروس، وتطعيم 70% من المواطنين بنهاية شهر يونية، وفقا للخطة التي وضعتها.

كما أعلنت رفع حالة الطوارئ بجميع المستشفيات، لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظة، واتخاذ كل التدابير الصحية اللازمة للوقاية من الفيروس، وغيره من الأمراض المعدية، مطالبة المواطنين بعدم التهاون في اتباع الإجراءات الإحترازية اللازمة، للوقاية من الفيروس وغيره من الأمراض المعدية، مؤكدة أن التدابير الصحية ما زالت السلاح الفعال للوقاية من خطر الفيروس ومتحوراته المختلفة.