الأسماك المملحة في شم النسيم بسوهاج.. «الملوحة» أولا و«الفسيخ» أقل رواجا

ترتبط الكثير من المناسبات والأعياد في مصر بأنواع مختلفة من الطعام، فلكل مناسبة طعام خاص بها يحرص الجميع على إعداده لتكتمل به فرحة المناسبة، مثل «الكعك والبسكويت» في عيد الفطر، و«الفسيخ والرنجة والبصل الأخضر» في شم النسيم، وغير ذلك.

«الملوحة» ملكة مائدة شم النسيم بسوهاج

الأمر في محافظة سوهاج لا يختلف كثيرا من حيث إعداد الأطعمة الخاصة بكل مناسبة، ولكنه يختلف من حيث ترتيب هذه الأطعمة على المائد طبقا للأهمية، حيث تحل «الملوحة» محل الفسيخ على مائدة شم النسيم بسوهاج، ويليها «الرنجة»، ثم يأتي في نهاية القائمة «الفسيخ» والذي يفضله ضيوف المحافظة.

وعادة ما يتم تناول الأسماك المملحة «الملوحة والفسيخ والرنجة» مع البصل الأخضر والبطاطس والسلطة الخضراء والطحينة والليمون.

رحلة «الملوحة» تبدأ من أسوان

ويلجأ المواطنون في محافظة سوهاج لشراء الأسماك المملحة بأنواعها المختلفة من محلات «الفسخانية» المنتشرة بالمحافظة، والتي تجلب «الملوحة» من محافظة أسوان «نصف تمليح»، ويتم استكمال تمليحها في سوهاج، وفقا لحديث محمد صالح الذي يعمل «فسخاني» بمحافظة سوهاج منذ أكثر من 20 عاما.

مواصفات الملوحة الجيدة

يوضح «صالح» خلال حديثه لـ«الوطن»، أنه كلما زادت مدة تمليح الأسماك كلما كانت أفضل وأكثر جودة، والملوحة الجيدة تعرف من رائحتها التي تميل لرائحة السمك الطازج ولونها المائل للاحمرار وملمسها المتماسك، ويبدأ سعرها من 140 جنيها للعادية و150 جنيها للملوحة المخلية، ويرتفع السعر كلما زاد حجم السمكة.

أسعار الفسيخ في سوهاج

كما يأتي الفسيخ من مدينة إدكو بمحافظة البحيرة وفوة بمحافظة كفر الشيخ، ويكون جاهزا للأكل مباشرة، ولكنه لا يلقى إقبالا واسعا في سوهاج، فقط من يسأل عنه للشراء هم ضيوف المحافظة، ويبدأ سعره من 190 جنيها للكيلو.

أما «الرنجة» فتأتي جاهزة من القاهرة داخل صناديق خشبية وكراتين، وسعرها 80 جنيها للكيلو، بحسب محمد صالح.

«كورونا» فرصة لظهور الملوحة المنزلية

وخلال جائحة كورونا، لجأ أهالي سوهاج لشراء الملوحة والفسيخ المُعد منزليا، حيث أصبح الحصول على تلك الأسماك خاصة عقب إضافة الطحينة إليها والتوابل مطلب الكثيرين، وتبدأ أسعاره وفقا لمجموعة على «فيس بوك» تديرها سلمى مصطفى، من 130 جنيها لكيلو الملوحة العادية، بينما «المخلية» تبدأ من 150 جنيها للكيلو، فيما يبدأ سعر الفسيخ من 170 جنيها للكيلو، والرنجة من 70 جنيها للكيلو.