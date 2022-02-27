«سناء» ربت 3 أطباء من بيع الفسيخ والرنجة في كفر الشيخ: «عيالي فخورين بيا»

على أحد أرصفة مدينة سيدي غازي التابعة لمحافظة كفر الشيخ، تجلس السيدة سناء أحمد، البالغة من العمر 49 سنة، تبيع الأسماك المملحة «الفسيخ، السردين والرنجة»، لتربي أبنائها الـ4 الذين تخرجوا جميعا من كليات القمة، فبينهم 3 أطباء وابنة خريجة كلية التجارة، حيث تزوجت في سن صغيرة وتحملت مسئولية تربية أبنائها ومساعدة زوجها في توفير نفقاتهم.

«اتجوزت وأنا عندي 14 سنة، وخلفت 4 أولاد أكبرهم الدكتور أحمد، أستاذ في جامعة كفر الشيخ، وعندي ولدين تانيين واحد طبيب صيدلي والتاني طبيب امتياز، وبنتي اتخرجت من كلية التجارة وتزوجت، والحمدلله قدرت أعدي بولادي لبر الأمان من بيع السمك المملح»، هكذا تحكي سناء قصتها لـ«الوطن»، مؤكدة فخر أبنائها بعملها.

سناء: «اتحديت نفسي علشان أعلم ولادي كويس»

لم تيأس السيدة سناء ولم تلتف لحديث الناس بل عقدت النية على تربية وتعليم أبنائها أحسن تعليم: «مبصيتش لكلام الناس بالعكس خدته دافع ليا أني أجتهد وأتعب علشان أعلم ولادي تعليم كويس، واتحديت نفسي والظروف، وبقيت أبيع السمك المملح علشان أقدر أساعد في مصاريف عيالي، واللي يلتفت لكلام الناس مش هيروح ولا يجي، الشغل مش عيب طالما حلال».

يفتخر الأطباء الـ3 بأمهم التي تبيع السماك على أحد الأرصفة، ويساعدونها في تمليح الفسيخ والأسماك، كما يساعدونها في شغل البيت: «ولادي فخورين بيا وبيساعدوني في تمليح الفسيخ في البيت وشغل البيت والطبيخ ومتواضعين الحمدلله ومقدرين قد إيه تعبت أنا وأبوهم علشان نعلمهم ونربيهم، ونكون داعم ليهم في كل خطواتهم».

سناء تقوم بإعداد الفسيخ في منزلها

50 لـ70 جنيها هي أسعار الفسيخ البيتي التي تقوم بإعداده السيدة سناء في منزلها لتتجول به في الأسواق لبيعه وتوفير مصروفات أبنائها: «بعمل الفسيخ في بيتي، بشتري البوري طازج وبعمله فسيخ في البيت وبروح أبيعه في الأسواق، والحمدلله ربنا بيراضيني وببيع الكيلو بـ50 لـ70 جنيها مراعاة لظروف الناس وأرخص من المحلات».

لا تتمنى السيدة الأربعينية سوى رؤية أبنائها في تقدم مستمر: «ربنا يديني الصحة مش بتمنى غير ولادي يكونوا كويسين وقدوة لغيرهم من الشباب، وبقول لازم كل واحد يشتغل ويجتهد من أجل كسب قوت يومه».