مسلسل سوتس بالعربي الحلقة 15.. أحمد داود في أزمة بعد نسيان هاتفه

تطورت الأحداث بشكل كبير في مسلسل سوتس بالعربي الحقلة 15 بطولة آسر ياسين وأحمد داود، الذي يتم عرضه يوميًا عبر شاشة قناة cbc، وخلال الحلقة المقبلة، يتوقع الجمهور أن يشهد مسلسل سوتس بالعربي الكثير من الأحداث خاصة بسبب النهاية التي اختتمت بها الحلقة 14، وهي نسيان آدم الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد داود للموبايل الخاص به فى منزل صديقه مروان.

مسلسل سوتس بالعربي الحلقة 15

وبسبب نسيان آدم للهاتف اكتشف مروان الأسرار التى خبأها عنه وهي ارتباطه بحبيبته القديمه شيرين التي تجسد شخصيتها الفنانة يارا عزمي وانتقام مروان بذهابه لفريدة التي تجسد شخصيتها الفنانة صبا مبارك وهي صاحبة مكتب المحاماة الذي يعمل فيه آدم.

داود فى أزمة

ويتوقع الجمهور بأن الحلقة الجديدة من مسلسل سوتس بالعربي ستشهد كشف مروان حقيقة آدم لفريدة، بأنه ليس خريج كلية حقوق ولم يكمل دراسته ويعمل محامي عن طريق النصب بالاتفاق مع زين ثابت الذي يجسد شخصيته الفنان آسر ياسين.

وبالطبع يتوقع الجمهور أن علاقة مروان بصديقه آدم ستسوء للغاية وسيقطعان علاقتهما ببعضهما البعض وأيضا سيلجأ آدم إلى قطع علاقته مع شيرين تقديرًا لصديقه.