لوبان تحذر أوروبا من مخطط أمريكي لحظر الغاز الروسي

حذرت المرشحة في الانتخابات الرئاسية الفرنسية مارين لوبان، الشعب الفرنسي من القرارات التي تطالب بحظر تصدير الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن تلك الخطوة من شأنها مضاعفة فواتير الغاز في فرنسا عدة مرات.

لوبان تتهم أمريكا بالتربح من الأزمة الأوكرانية-الروسية

واتهمت مرشحة اليمين المتطرف، الإدارة الأمريكية بالسعي خلف تحقيق التربح من تلك الأزمة على حساب دول أوروبا، وأوضحت مارين لوبان أن واشنطن التي تدعو إلى حظر النفط والغاز الروسي، واستبداله بالغاز المسال الأمريكي ستتربح من وراء ذلك في الوقت الذي تدفع فيه باريس وغيرها من دول الاتحاد ثمن تلك العقوبات، وفقا لشبكة «روسيا اليوم».

وطالبت منافسة الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون في الدور الثاني للانتخابات الرئاسية الفرنسية، الولايات المتحدة الأمريكية بتحويل أموال إلى فرنسا لتعويضها عن تلك الخسائر التي ستواجهها وحدها جراء العقوبات التي فرضتها واشنطن ضد روسيا.

لوبان تدعو أوروبا بعدم منع استيراد المواد الهيدروكربونية الروسية

وليست تلك المرة الأولى التي تسعى فيها المرشحة الرئاسية الفرنسية إلى التوقف عن عمليات حظر الاستيراد من موسكو، ففي وقت سابق، وصفت لوبان خطوة أوروبا بالامتناع عن استيراد المواد الهيدروكربونية الروسية بسياسة الانتحار الجماعي لأوروبا ككل.

مخاوف أمريكية من فوز لوبان بالانتخابات الفرنسية

وتخشى الولايات المتحدة من فوز مرشحة حزب «التجمع الوطني» مارين لوبان بالانتخابات الرئاسية الفرنسية، نظرًا لمواقف لوبان المؤيدة لموسكو والتي من شأنها أن تسمح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين من الدخول إلى قلب أوروبا، والتأثير في مصير حلف شمال الأطلسي «الناتو» الذي تُعد باريس القائد العسكري له.

وأعربت واشنطن عن قلقها المتزايد من تلك الخطوة التي تأتي في ظل العملية العسكرية الروسية الخاصة على أوكرانيا، التي قوبلت برفض غربي شديد، إذ لجأ الغرب إلى فرض المزيد من العقوبات على روسيا على خلفية تلك العملية، لإجبار موسكو على التراجع عنها، وبحسب الظنون الأمريكية ففي حال فوز لوبان سيؤدي ذلك إلى تفتيت التكتل الغربي الحالي وسيتمكن بوتين من التغلب على تلك العقوبات، وأيضا ستتفكك كل المحاولات السابقة لإجباره على إنهاء الحرب، بحسب تصريحات سابقة لشبكة «CNN» الأمريكية.