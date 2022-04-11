البيت الأبيض: محادثة بايدن ومودي بناءة ولا اتفاق على النفط الروسي

بذل الرئيس الأمريكي جو بايدن جهودًا لثني الهند عن الاستمرار في شراء النفط من روسيا خلال لقاء عبر الفيديو مع رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، على حد قول البيت الأبيض، لكن يبدو أنه لم يضمن التزامًا بفعل ذلك.

حديث «بايدن» و«مودي» بنَّاء ومثمر

وبحسب صحيفة الجارديان البريطانية، وصفت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، جين ساكي، في مؤتمرها الصحفي، عقد مؤتمر بالفيديو بين الرئيسين وصف بأنه «بنَّاء ومثمر» بين الزعماء، الذين ناقشوا الصراع في أوكرانيا واعتماد الهند المستمر على الخام الروسي.

وتابعت ساكي: «ما فعله الرئيس.. هو توضيح تأثير مسار عقوباتنا، ونحن نتوقع من الجميع الالتزام بهذه»، وأضافت: «أوضح الرئيس أيضًا أنه لا يعتقد أنه من مصلحة الهند تسريع أو زيادة واردات الطاقة وسلع أخرى أيضًا»، في إشارة إلى استثمار الهند في أنظمة الدفاع الجوي العسكرية الروسية إس -400.

الولايات المتحدة تعرض المساعدة في تنويع مصادر الطاقة بالهند

وأوضحت ساكي: «تستورد الهند فقط حوالي من 1 إلى 2% من طاقتها من روسيا، وقد أوضحنا أيضًا وأوضح الرئيس بايدن أننا سنكون سعداء لمساعدتهم في تنويع ذلك أيضًا»، ولدى سؤالها عما إذا كان مودي قد أعطى أي التزام لتقليل أو إلغاء مشتريات النفط الروسي، قالت ساكي: «سأدع رئيس الوزراء مودي والهنود يتحدثون عن ذلك، لقد كانت دعوة بناءة، وكانت محادثة مثمرة، إنها علاقة ذات أهمية حيوية للولايات المتحدة والرئيس، لن أعتبرها دعوة للخصم».

واشترت الهند ملايين البراميل من النفط الروسي بسعر مخفض في فبراير الماضي، حيث كانت دول أخرى تكثف العقوبات على البلاد بسبب غزوها لأوكرانيا، ما أثار انتقادات من الولايات المتحدة والعديد من الحلفاء.