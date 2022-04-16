قبل موجة الحرارة غداً.. نصائح عاجلة للمزارعين لتجنب الإضرار بالمحاصيل

قال الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إنه من المتوقع ارتفاع مؤقت للحرارة غدا الاحد بقيم قياسية تتجاوز 40 درجة وتصل إلى 42 في بعض المناطق، يصاحبها نشاط للرياح الجنوبية الساخنة في شكل موجه خماسينية، مع نشاط كبير للرياح الجنوبية الساخنة في صورة موجة خماسينية تتجاوز فيها سرعات الرياح 50 كيلو متر في معظم مناطق الوادي والدلتا وتتركز على الظهير الصحراوي الغربي بالواحات وسيوه والساحل الشمالي الغربي والنوبارية ووادي النطرون وغرب المنيا وبني سويف، كما تكون محملة بالرمال والأتربة.

ولفت «فهيم» إلى أن الموجه المؤقتة تأتي بعد إنخفاض في درجات الحرارة ويليها مباشرة انخفاض كبير مرة أخرى بداية من يوم الاثنين حتى نهاية الاسبوع».

إجراءات للحد من تأثيرات الموجة الحارة

أضاف رئيس مركز معلومات تغير المناخ في تصريحات له اليوم أن أهم الإجراءات المطلوب تنفيذها اليوم السبت للحد من تأثيرات الموجة وهي تشديد أربطة الصوب الزراعية وألواح الطاقة الشمسية وغيرها في المناطق المتوقع نشاط الرياح وكل مناطق الظهير الصحراوي الغربي والواحات وسيوه ومحيط مطروح.

ونصح الخبير الزراعي بضرورة إجراء التهوية المناسبة للصوب أو الانفاق من ناحية البحري أو الشرقي لأن الحرارة سترتفع داخل الصوب لأكثر من 45 درجه مئوية، مع إعطاء رية مشبعة اليوم لكل المحاصيل تقريباً عدا القمح والمحاصيل في آخر عمرها مثل البطاطس مع إضافة حامض الفولفيك ونترات الماغنسيوم لضمان استمرار استقرار سريان العصارة وعدم حدوث اى توقف لامتصاص عناصر مهمة خلال هذه الفترة من الموسم مثل الكالسيوم والبورون والماغنسيوم.

نصائح ببدء رش أشجاء الفاكهة ومحاصيل الخضر آخر اليوم

وأكد «فهيم» على ضرورة الرش اليوم السبت بسليكات البوتاسيوم أو البوتاسيوم فوسفيت أو الماغنسيوم فوسفيت بمعدل 6-8 سم للتر لكل أشجار الفاكهة ومحاصيل الخضر على أن يكون الرش آخر النهار، والتوقف عن الرش بأى مبيدات جهازية بداية من يوم السبت حتى لا يحدث اضرار لعملية التزهير والإخصاب في الفاكهة ومحاصيل الخضر مثل الطماطم والخيار والكنتالوب والبطيخ والفلفل والباذنجان، أما البطاطس الصيفية المتأخرة فيجب إجراء رية سريعة مع إضافة نترات البوتاسيوم بمعدل 4 كيلو للفدان أو 15 كيلو سلفات بوتاسيوم مع الري.

تابع أنه فيما يتعلق ببصل الحبة السوداء أو الفاصوليا الصيفي في مرحلة التزهير فيتم الرش بالكالسيوم بورون أو بورون مولبدنيوم اليوم السبت بشكل ضروري جدًا جدًا ويمكن إجراء رية اليوم، وتأجيل الزراعة أو الشتل للعروة الصيفي أو الخضر أو الفاكهة والزراعة بداية من الاثنين، أما القمح المتأخر فيجب عدم الري بداية من اليوم وحتى وحتى الخميس تحت أي سبب بسبب نشاط الرياح ويمكن فقط الري للقمح المتأخر عند هدوء الرياح مع إضافة 15 ك سلفات بوتاسيوم مع الري.