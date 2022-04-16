يبحث الجمهور عن قائمة مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 الحلقة 15 والقنوات الناقلة، المقرر عرضها في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء اليوم على شاشة قناة ON، ومن المقرر أن تشهد الحلقة الجديدة من المسلسل عددًا من الأحداث التي عاشها الشعب المصري خلال فترة حكم جماعة الإخوان، وحالة الفوضى التي ضربت البلاد وقتها.

وتتضمن مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 الحلقة 15 والقنوات الناقلة على شبكة قنوات ON، مجموعة مختلفة من المواعيد على مدار 24 ساعة على قناتي ON وON دراما، بالإضافة إلى المنصة الإلكترونية Watch IT، التي تعرض عليها الحلقة فور إذاعتها تلفزيونيا.

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 الحلقة 15 والقنوات الناقلة

وتبدأ مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 الحلقة 15 والقنوات الناقلة في الساعة الـ 9:30 مساء على قناة ON، وتعاد الحلقة في صباح اليوم التالي في تمام الـ 4:20 صباحا، بينما تعاد للمرة الثانية في تمام الـ 3:30 عصرا، أما قناة ON دراما تعرض الحلقة الجديدة على شاشتها في تمام الـ 11:20 مساء، وتعاد الحلقة 3 مرات على مدار اليوم التالي، الأولى في الـ 4:40 صباحا، والثانية في 10:30 صباحا، والإعادة الثالثة في تمام الساعة السادسة مساء.

أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 14

وجاءت أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 14 تحت عنوان «العصيان المدني» وتطرقت إلى إعلان عدد من المصريين في مدن القناة وعدد من المحافظات العصيان المدني للمطالبة بالقصاص من مرتكبي جرائم العنف التش شهدتها مدينة بورسعيد خلال فترة حكم الرئيس محمد مرسي.