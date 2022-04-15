أبطال الـ«777 قتال» خلصوا العملية بنجاح.. الاختيار 3 الحلقة 14
كتب:
محمد عزالدين
10:39 م | الجمعة 15 أبريل 2022
الاختيار 3
استعرض مسلسل الاختيار 3 الحلقة 14، الذي يعرض على شاشة «أون»، عملية ناجحة لأبطال الـ «777 قتال»، ضد عناصر إرهابية، إذ أتموا العملية خلال 5 دقائق بمهارة كبيرة ودقة عالية.
استهداف عنصرين إرهابيين
وتمكنت القوات، حسبما ظهر ضمن السياق الدرامي لمسلسل الاختيار 3 استهداف القوات لعنصرين إرهابيين داخل عقار سكني، والقبض على عدد من السيدات.
سيدات داخل الوحدة السكنية
وقال الضابط «مصطفى»، الذي يقوم بدوره الفنان أحمد السقا، لإحدى السيدات داخل الشقة: «متخافيش، إحنا جايين عشانك ودلوقتي هنوديكي لمكان آمن وبعدين نتكلم، يلا متخفيش وعدي».
ووجه أحمد السقا التحية للقوات المشاركة في العملية الناجحة والسريعة، قائلا لهم: «الله ينور يا رجالة».