أبطال الـ«777 قتال» خلصوا العملية بنجاح.. الاختيار 3 الحلقة 14

استعرض مسلسل الاختيار 3 الحلقة 14، الذي يعرض على شاشة «أون»، عملية ناجحة لأبطال الـ «777 قتال»، ضد عناصر إرهابية، إذ أتموا العملية خلال 5 دقائق بمهارة كبيرة ودقة عالية.

استهداف عنصرين إرهابيين

وتمكنت القوات، حسبما ظهر ضمن السياق الدرامي لمسلسل الاختيار 3 استهداف القوات لعنصرين إرهابيين داخل عقار سكني، والقبض على عدد من السيدات.

سيدات داخل الوحدة السكنية

وقال الضابط «مصطفى»، الذي يقوم بدوره الفنان أحمد السقا، لإحدى السيدات داخل الشقة: «متخافيش، إحنا جايين عشانك ودلوقتي هنوديكي لمكان آمن وبعدين نتكلم، يلا متخفيش وعدي».

ووجه أحمد السقا التحية للقوات المشاركة في العملية الناجحة والسريعة، قائلا لهم: «الله ينور يا رجالة».