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أبطال الـ«777 قتال» خلصوا العملية بنجاح.. الاختيار 3 الحلقة 14

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محمد عزالدين
10:39 م | الجمعة 15 أبريل 2022
الاختيار 3

الاختيار 3

استعرض مسلسل الاختيار 3 الحلقة 14، الذي يعرض على شاشة «أون»، عملية ناجحة لأبطال الـ «777 قتال»، ضد عناصر إرهابية، إذ أتموا العملية خلال 5 دقائق بمهارة كبيرة ودقة عالية.

استهداف عنصرين إرهابيين

وتمكنت القوات، حسبما ظهر ضمن السياق الدرامي لمسلسل الاختيار 3 استهداف القوات لعنصرين إرهابيين داخل عقار سكني، والقبض على عدد من السيدات.

سيدات داخل الوحدة السكنية

وقال الضابط «مصطفى»، الذي يقوم بدوره الفنان أحمد السقا، لإحدى السيدات داخل الشقة: «متخافيش، إحنا جايين عشانك ودلوقتي هنوديكي لمكان آمن وبعدين نتكلم، يلا متخفيش وعدي».

ووجه أحمد السقا التحية للقوات المشاركة في العملية الناجحة والسريعة، قائلا لهم: «الله ينور يا رجالة».

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بقلم محمد عزالدين