أحمد عز يراقب يامن ويسلم ملفا «سري للغاية» في الحلقة 14 من الاختيار 3

استعرض مسلسل الاختيار 3 الذي يعرض على شاشة «أون» في حلقة اليوم، مواصلة الفنان أحمد عز الذي يقوم بدور ضابط في المخابرات العامة يدعى «مروان» مراقبة يامن عدنان المعروف بـ «الجنرال»، والذي يعد من أهم ضباط المخابرات في العالم.

مراقبة «الجنرال» أهم ضابط مخابرات

وظهر الفنان أحمد عز، ضمن السياق الدرامي لمسلسل الاختيار 3، من داخل إحدى السيارات، يراقب «يامن»، الذي خرج مسرعا من أحد العقارات وركب سيارة والتي غادرت المكان مسرعة.

ملف سري في حوزة أحمد عز

وفي مشهد آخر ظهر أحمد عز مع مديره في جهاز المخابرات الذي يقوم بدوره الفنان أشرف زكي، والذي أعطاه «ملف سري للغاية» يحتوي على أوراق كانت بحوزة «يامن»، وجرى الحصول عليه خلال تواجده في المطار.

وقال أشرف زكي لأحمد عز: «الورق دة مكنش ينفع يخرج برة مصر»، ليرد عليه أحمد عز: «الأهم من دي رسالة محدش يعرف يلعب من ورانا واحنا شايفينهم».

التحريات حول اللجان الإلكترونية

وفي مشهد ثالث ظهر الفنان أحمد السقا الذي يقوم بدور ضابط في المخابرات الحربية، في اجتماع تلقى فيه تحريات عن ماهر حسن شرف الدين، إضافة للصفحات التي تديرها اللجان الإلكترونية في الخارج والداخل.