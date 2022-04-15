«عقيدة الجيش حماية الشعب والرئيس يكون لكل المصريين».. الاختيار 3 الحلقة 14

استعرض مسلسل الاختيار 3 الذي يعرض على شاشة «أون» في حلقة اليوم، اجتماع عقده القائد العام للقوات المسلحة الفريق عبد الفتاح السيسي «ياسر جلال»، داخل وزارة الدفاع.

قرارات الرئيس بتُملى عليه والإخوان كشفت نفسها

وقال ياسر جلال، في سياق أحداث مسلسل الاختيار 3، إن الوضع الحالي مربك للغاية على كافة الاتجاهات: «محدش عارف مين بيحكم البلد، الرئيس مرسي ولا المرشد ومكتب الإرشاد ولا خيرت الشاطر، لكن الواضح والمؤكد أن القرار مش قرار الرئيس، القرارات بتُملى عليه».

عقيدة الجيش حماية الشعب

وتابع في مسلسل الاختيار 3 الحلقة 14: «جماعة الإخوان كشفت نفسها وأظهرت نواياها، وأهدافها دخلت في مواجهة عنيفة مع كل القوى الوطنية».

وواصل: «أنا قولت للسيد الرئيس أكتر من مرة، إن الجيش بتاع البلد مش بتاع الإخوان أو غير الإخوان، وإن دي عقيدة القوات المسلحة كلها، أنا عارف إن الجيش لازم يحمي الشعب، دي مسألة حتمية مفيهاش جدال، لكن القوات المسلحة لازم تتحلى بالصبر والحكمة أكتر من كده».

لازم الرئيس يكون لكل المصريين مش لفصيل واحد

واستكمل: «الوضع الحالي في منتهى الخطورة، وتدخل الجيش مش هو الحل، لازم القيادة السياسية تشوف الصورة كاملة، دي مسؤولية وطن بحاله، ولازم يكونوا أد المسؤولية دي، السيد الرئيس لازم يعرف إنه رئيس لكل المصريين مش رئيس لفصيل واحد».