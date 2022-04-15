عبدالمنعم أبوالفتوح يهاجم صلاح أبو اسماعيل في الاختيار 3: مكنتش أعرف إن أمه أمريكية

استعرضت الحلقة الرابعة عشر من مسلسل الاختيار 3 ، فيديو يظهر فيه عبدالمنعم ابوالفتوح، وهو يهاجم حازم صلاح أبو إسماعيل، ويؤكد أنه لم يكن يعرف أن أبو اسماعيل والدته أمريكية.

ويوثق مسلسل الاختيار في الجزء الثالث أخطر مرحلة في تاريخ مصر، وهي فترة حكم الاخوان حتى اندلاع ثورة 30 يونيو.

عبدالمنعم ابوالفتوح في الاختيار 3

وظهر في التسجيل الذي عُرض في الحلقة 14 من مسلسل الاختيار 3، عبدالمنعم أبو الفتوح، وهو يتحدث عن حازم صلاح أبو إسماعيل، ولم يظهر التسجيل الشخصيات التي كان يتحدث معها أبو الفتوح.

وظهر حديث القيادي السابق بجماعة الاخوان، وهو يهاجم حازم صلاح أبو إسماعيل، ويؤكد أنه كان سيخرب البلد، وظهر ساخرا من عدم معرفته بأن والدة السلفي أبو إسماعيل كانت أمريكية، وهي سبب استبعاده من الانتخابات الرئاسية.

حازم صلاح أبو إسماعيل في الاختيار 3

وكان حازم صلاح أبوإسماعيل، الذي ظهر أكثر من مرة في مسلسل الاختيار 3، وكان آخرها في الحلقة 14 من مسلسل الاختيار 3، تقدم بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية في عام 2012، والذي أثبتت تزويره لجنسية والدته، بعدما قدم إقرارا رسميا أثبت فيه خلافا للحقيقة، وهو عدم حمل والدته لأي جنسية أجنبية أخرى بخلاف جنسيتها المصرية، إلا أنه تم إثبات بعد ذلك أن والدة السلفي أبو إسماعيل أمريكية.

الحلقة 14 من مسلسل الاختيار 3

وجاءت الحلقة 14 من مسلسل الاختيار 3، تحت عنوان العصيان المدني، حيث بدأت أحداث الحلقة بانتشار العصيان المدني في مدن القناة وعدد من المحافظات المصرية، وتناولت الحلقة العصيان المدني في بورسعيد 2013، والذي جاء استجابة لدعوات شباب مشجعي النادي المصري للعصيان المدني، للمطالبة بالقصاص من قتلة ضحايا أحداث عنف شهدتها المدينة في عهد الرئيس المعزول مرسي.