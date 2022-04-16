شريف سلامة بعد إشادة ماندو العدل بشخصية سيف الدندراوي: قلقت.. دي ثقة كبيرة

أعرب الفنان شريف سلامة عن سعادته البالغة برد فعل الجمهور على دوره في مسلسل «فاتن أمل حربي» الذي يعرض حاليا في الموسم الرمضاني الجاري.

ويجسد شريف سلامة من خلال أحداث مسلسل فاتن أمل حربي، شخصية «سيف الدندراوي» والذي يعنف زوجته بعد الطلاق ويدخل الطرفين في قضايا بالمحاكم.

شريف سلامة يتحدث عن ماندو العدل

وقال شريف سلامة في تصريح خاص لـ«الوطن»: « فخور بالتعاون مع المخرج ماندو العدل، وقلقت عند إشاداته بي لأنها ثقة كبيرة وضعني بها، فهو مخرج كبير ولديه مكانة خاصة لدّي، فعلى الجانب الشخصي أنا أحب ماندو العدل، ووقت عرض مسلسل السهام المارقة، كان يتحدث معي يومياً، ويشيد بأدائي، وكان مكالمته لي مهمة وانتظرها يومياً».

وأضاف شريف سلامة: «كنت متحمس للعمل معه للمرة الثانية من خلال فاتن أمل حربي، بعد مسلسل الخروج الذي تمّ تقديمه عام 2016».

وعن وصف ماندو العدل بأنه الممثل الذي لم يأخذ حقه، قال «إذ كنت لم أخذ حقي، فأنا الذي أفعل ذلك بذاتي، وليس شخص آخر، لأني بشتغل قليل وبرفض أعمال كثيرة، ونجحت نجاحات كبيرة في أعمال متنوعة من أول حضرة المتهم أبي، وحرب الجواسيس، وأعمال أخرى».

شريف سلامة يتحدث عن التطبيل للنجوم

وتابع شريف سلامة حديثه «عندي مبدأ هو أنني أرفض التطبيل لذاتي، فأنا أصاب بالخجل عندما أجد فنان ينشر منشورًا يشيد بي لهمن خلاله، حقيقي بتكسف لما حد بيشكر فيا، أنا راضي لأني في يوم من الأيام هعمل حاجات مفيش حد يقدر يعملها».