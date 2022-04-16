سوهاج اليوم.. مصرع 3 وإصابة 5 في إطلاق نار وحوادث متفرقة

شهدت محافظة سوهاج مصرع 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين، في أعمال عنف وحوادث متفرقة بمختلف مراكز المحافظة، خلال الساعات الـ24 الماضية، حيث لقيت طفلة مصرعها في حادث سير بمركز أخميم، كما لقي عامل مصرعه نتيجة انقلاب مركبة «توكتوك»، بدائرة مركز جرجا، ولقي ثالث مصرعه في انقلاب «تروسيكل» بمركز طما، فيما أصيب أحد الأشخاص نتيجة إطلاق النار عليه، بسبب خلافات الجيرة بمركز العسيرات

إخطار أمني بإطلاق النار على محامي بالعسيرات

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطاراً يفيد بوصول المدعو «ن. م.»، 57 سنة، محامي حاصل على ليسانس حقوق، يقيم بمركز العسيرات، إلى مستشفى سوهاج الجامعي، مصاباً بطلقات رش خرطوش في الساق اليسرى، وفقاً للتقرير الطبي.

بسؤال المجني عليه، أفاد باتهام «ط. ي.»، 35 سنة، عامل، يقيم بدائرة مركز المنشاة، بالتعدي عليه وإطلاق عيار من سلاح خرطوش كان بحوزته، مما نتج عنه إصابته، بسبب خلافات الجيرة بينهما.

مصرع طفلة في حادث تصادم بأخميم

كما تلقى مدير أمن سوهاج إخطاراً باستقبال مستشفى سوهاج الجامعي الطفلة «ر. ع. ج.»، 6 سنوات، تقيم بدائرة مركز أخميم، جثة هامدة، ادعاء حادث سيارة، وأفاد «ح. ج. ع.»، عم الطفلة، بأنه أثناء عبور ابنة شقيقه الطريق دائرة المركز، طرف جدها لوالدها، اصطدمت بها سيارة ميكروباص، قيادة «س. ص. أ.»، 27 سنة، سائق، يقيم بدائرة المركز، مما نتج عنه وفاتها في الحال، ونفى وجود شبهة جنائية.

مصرع عامل في انقلاب «توكتوك» بجرجا

واستقبل مستشفى جرجا العام «حنفي أ. أ.» 58 سنة، عامل، ويقيم بدائرة مركز جرجا، جثة هامدة، ادعاء حادث دراجة نارية، بالانتقال والفحص وسؤال ابن عم المتوفي، قرر بأنه أثناء قيادة المذكور دراجته النارية «توكتوك» بذات الناحية، اختل مقود الدراجة بيده، مما أدى إلى انقلابها، ووفاته متأثراً بإصابته.

وبتوقيع الكشف الطبي على جثة المتوفي بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة كسر في قاع الجمجمة ونزيف في الأنف والأذن، مما أدى إلى هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، ولا توجد شبهة جنائية.

مصرع عامل وإصابة 2 في انقلاب «تروسيكل» بطما

وتلقى مدير أمن سوهاج إخطاراً بمصرع عامل وإصابة شخصين آخرين، في حادث انقلاب دراجة بخارية «تروسيكل» بدائرة مركز طما، حيث استقبل مستشفى طما المركزي «ف. ع. ح.»، 33 سنة، عامل، جثة هامدة، ادعاء حادث سير.

تم تحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية، حيث أمرت بالتصريح بدفن جثث المتوفين بعد ورود تقارير الصفة التشريحية.