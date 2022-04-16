مصرع عامل وإصابة 2 آخرين بحادث تصادم في سوهاج

لقى عامل مصرعه بمحافظة سوهاج، بينما نجى صديقيه من الموت، عقب حادث سير، إذ اختلت عجلة القيادة بيده أثناء قيادة دراجة بخارية «تروسيكل»، ما أدى لانقلابه ووفاة قائده وإصابة صديقيه.

الإخطار الأمني ووفاة عامل

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش، مدير أمن سوهاج، إخطاراً من اللواء محمد زين، مدير المباحث الجنائية بمحافظة سوهاج، يفيد بوصول مصابين ومتوفى إلى مستشفى طما المركزي، إذ وصل إلى مستشفى طما المركزي «فريد ع ح» 33 عاما، عامل نجارة من مركز طما بمحافظة سوهاج، وصل لمستشفى طما المركزي «جثة هامدة»

و«محمد ع ع» 34 عاما، عامل نجارة، يقيم بمركز طما بمحافظة سوهاج، و«محمود أ أ» 22 عاما، عامل، ويقيم بدائرة مركز طما بمحافظة سوهاج، مصابان «بسحجات متفرقة بالجسم- وفقا للتقرير الطبي المبدئى لمستشفى طما المركزى إدعاء حادث دراجة بخارية»

وبسؤال المصابان، قررا بأنه أثناء قيادة الثاني دراجة بخارية «تروسيكل» ملكا له بدائرة مركز طما، اختل مقود الدراجة بيده، ما أدى لانقلابه وحدوث إصابتهما، ووفاة الأول، ونفيا الشبهة الجنائية.

أقوال والد المتوفى

وأفاد والد المتوفي المدعو «عبد النعيم ح ع» 57 عاما، عامل، ويقيم بدائرة مركز طما، بأنه أثناء قيادة نجله لدراجة بخارية «تروسيكل» ملكا له، ويرافقه صديقيه اختلت عجلة القيادة بيده، ما أدى لانقلاب الدراجة البخارية ووفاته، وإصابة صديقيه ونفي الشبهة الجنائية.

وجرى التحفظ على التروسيكل، وتحرر محضر بالواقعة، وإزالة أثار الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تقرير الطب الشرعي ونفي الشبهة الجنائية

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة «كسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ أدى إلى هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية»، ولا توجد شبهة جنائية.