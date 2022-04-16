طقس الإسماعيلية اليوم.. ارتفاع درجات الحرارة وتحذير من التعرض للشمس

شهدت محافظة الإسماعيلية اليوم السبت، ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة بالتزامن مع دخول معظم محافظات الجمهورية منخفض خماسيني شديد الحرارة يؤثر على البلاد، وتسبب الارتفاع في عدم خروج بعض المواطنين من منازلهم في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

ارتفاع درجات الحرارة غدا الأحد

وقال بيان رسمي لهيئة الأرصاد الجوية، إن معظم أنحاء الجمهورية تشهد ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء إثر دخول كتلة هوائية شديدة الحرارة لمصر.

وأضاف البيان إن ارتفاع الحرارة يصاحبه هبوب رياح جنوبية، مشيرا إلى أن ذروة الارتفاع غدا الأحد، ونصل فيها درجة الحرارة في القاهرة الكبرى الي 39 درجة مئوية.

وفيما يخص حركة الرياح، تنشط رياح جنوبية جافة مثيرة للرمال والأتربة على مناطق واسعة من الصحراء الغربية اليوم السبت، وتمتد إلى القاهرة ومدن القناة وشمال الصعيد.

تحذيرات للمواطنين من ارتفاع الحرارة

وحذرت الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة في منطقة القناة وسيناء، المواطنين من ارتفاع درجات الحرارة خاصة مع ذروتها غدا الأحد، والتي تصل فيها درجات الحرارة إلى 39 درجة.

وناشدت الشبكة، المواطنين بضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية وعدم التعرض للشمس، خاصة في وقت الصيام، مشيرة إلى أن ارتفاع الحرارة يصاحبه حركة في الرياح بسبب منخفض خماسيني يضرب البلاد.

وبحسب بيانات هيئة الأرصاد الجوية، تعود الأجواء للتحسن وتنخفض درجات الحرارة الأثنين على غرب البلاد نتيجة تقدم الرياح الشمالية الغربية.

وقال بيان الأرصاد الجوية إنه من المتوقع أن يشمل التحسن محافظة الإسماعيلية وكافة أنحاء الجمهورية يوم الثلاثاء المقبل ويستمر حتى نهاية الأسبوع في انخفاض تدريجي.