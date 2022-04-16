المشرف على تنسيق الجامعات: لا تغيير في قواعد العام الماضي حتى الآن

أكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المشرف على التنسيق، أن مكتب التنسيق انتهي من الاستعدادات اللوجستية الخاصة بتنسيق الجامعات 2022، لافتا إلى أن مكتب التنسيق الرئيسي مقره المدينة الجامعية بجامعة عين شمس ولا تغيير في الإجراءات عن العام الماضي، مشيراً إلى أنه جرى الاستعداد لتنسيق الجامعات مع التشديد على تطبيق الإجراءات الإحترازية للوقاية من كورونا، بما يحقق الوقاية والسلامة لجميع المترددين والموظفين.

تنسيق 2022 دون تغييرعن العام الماضي

وأكد المشرف على التنسيق، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، المشرف على قطاع المعاهد، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه لا توجد اي تغييرات في قواعد التنسيق عن العام الماضي، مشيراً إلى أن القواعد كما هي حتى الآن، وأن المجلس الأعلى للجامعات الحكومية هو المنوط بإجراء أي تغييرات أو تعديلات تتعلق بقواعد القبول.

وأكد «عطا» أنه لم يتم حتى الآن اتخاذ أي قرار يتعلق بقواعد القبول وعدد الرغبات والتنسيق عبر الموقع الإلكتروني.

مواجهة شاملة للكيانات الوهمية

وبشأن المؤسسات والكيانات الوهمية التي تقدم خدمة تعليمية دون الحصول على تراخيص مزاولة العمل، أكد رئيس قطاع التعليم العالي أن هناك خطة مكثفة وضعتها الوزارة تستهدف مجابهة انتشار الكيانات الوهمية بمختلف المحافظات للمحافظة على مستقبل الطلاب، تتمثل في زيادة عدد أعضاء لجنة الضبطية القضائية وكذلك تدشين فريق إعلامي لمتابعة صفحات السوشيال و الاعلانات عن الكيانات الوهمية وزيادة عمليات البحث والتقصي و المداهمة خلال الأيام المقبلة للمحافظة على مستقبل الطلاب ومنع منعدمي الضمائر من التلاعب بمستقبل ومصير الطلاب.