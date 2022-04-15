الجامعات: التطعيمات تسير بصورة منتظمة.. ونسبة الجرعة الثانية تجاوزت 70%

شدد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على ضرورة استمرار خطط التطعيمات ضد فيروس كورونا، لجميع منتسبي الحرم الجامعي، من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، وفقاً لاستراتيجية الدولة المصرية، وخطتها لمواجهة تفشي الفيروس، وأكد عدد من رؤساء الجامعات، ارتفاع نسب التطعيمات، بالنسبة للجرعتين الأولى والثانية وكذلك الثالثة التنشيطية، منوهين بأن الجرعة الأولى تجاوزت الـ98%، والثانية 70%.

تطعيم منسوبي الحرم الجامعي ضد فيروس كورونا

أكد الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر في تصريحات لـ«الوطن»، استمرار خطط التطعيمات ضد فيروس كورونا لجميع المواطنين، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، لافتا إلى أن الجامعة انتهت من تطعيم الجرعة الأولى بنسبة 100% لمنسوبيها، وبالنسبة للجرعة الثانية، تجاوزت الـ70% بمختلف الكليات، لافتا إلى أن الجامعة تواصل حاليا إجراء ومنح تطعيمات الجرعة الثالثة لفيروس كورونا، للفئات التي حددتها وزارة الصحة، تنفيذا لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالدعبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

تطعيمات الجامعات الحكومية والخاصة

أوضح الدكتور عبادة سرحان رئيس جامعة المستقبل في تصريحات لـ«الوطن»، الالتزام الكامل بقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، في متابعة خطط التطعيمات ضد المرض، لافتا إلى أن نسب التطعيمات ضد كورونا للجرعة الأولى، وصلت لـ99% من منسوبيها، و70% للجرعة الثانية، مضيفا أنه يجر حاليا منح الجرعة التنشيطية الثالثة التعزيزية.