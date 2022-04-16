توقعات بزيادة الإقبال على شراء الوحدات المصيفية بسبب الإجازات والأعياد

توقع خبراء أن تحظى الوحدات المصيفية والشاليهات باهتمام كبير من جانب العملاء، بالتزامن مع اقتراب موسم الصيف وحاجة المواطنين لاقتناء مثل هذه الوحدات لقضاء الإجازات بها.

وتوقع محمد كمال جبر، عضو شعبة الاستثمار العقاري، لـ«الوطن»، أن يشهد موسم الصيف الحالي إقبالا كبيرا على حجز الوحدات المصيفية والفندقية والشاليهات خلال هذة الفترة، مؤكدا أن هذه الشهور من كل عام تشهد إقبالا كبيرا على الشراء خاصة في الساحل الشمالي.

انتعاشة في مبيعات الوحدات المصيفية

وأضاف عضو شعبة الاستثمار العقاري، أن الوحدات المصيفية ستشهد انتعاشة بيعية هذا الموسم تزامنا مع فترة الأعياد والمناسبات، ومنها موسم شم النسيم وعيد الفطر المبارك، مؤكدا أن السوق العقاري في حالة ترقب حاليا .

وأشار «جبر» إلى أن الساحل الشمالي أصبح وجهة للجذب السياحي والاستثماري، وهناك حركة في بناء فنادق ومنتجعات وقرى سياحية، لافتًا إلى أن مدينة العلمين الجديدة، تعتبر درة التاج الخاص بمنطقة الساحل سيكون لها دور كبير في جذب الاستثمارات والمستثمرين، ما يشير إلى أن موسم الصيف الحالي سيشهد انتعاشة في الوحدات المصيفية.

مبادرات لتنشيط السياحة

وفي ذات السياق، قال المهندس إسلام علي، الخبير العقاري، إن القطاع العقاري من أكبر القطاعات الاقتصادية، والطلب على الشراء سيستمر، لافتا إلى أن القطاع واجه أزمة كورونا واستطاع أن يتغلب عليها.

وأضاف لـ«الوطن»، أن موسم الصيف الحالي سيشهد انتعاشة في بيع الشاليهات، خاصة في الساحل الشمالي.

وطالب الخبير العقاري بطرح مزيد من المبادرات الخاصة بتنشيط السياحة، خاصة مع حلول موسم الصيف ومضاعفة إقبال السياح الأجانب على مصر خلال تلك الفترة، بما يصب في مصلحة الاقتصاد المصري بشكل عام والقطاع الخاص والشركات والمستثمرين.