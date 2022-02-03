إصابة 11 شخصاً في تصادم سيارتين على طريق الساحل الشمالي

أصيب 11 مواطناً بإصابات متفرقة في الجسم، إثر وقوع حادث تصادم سيارتين قبل قليل، على الطريق الساحلي الدولي «مطروح - الإسكندرية»، أمام مدخل مدينة الضبعة، وعلى الفور، انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وجرى تقديم الإسعافات الأولية للمصابين، ونقلهم إلى أقرب مستشفى، وأخطرت شرطة النجدة اللواء هشام أبو النصر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، بالحادث.

أسماء المصابين في حادث تصادم بمطروح

واستقبل مستشفى الضبعة المركزي، مساء اليوم الخميس، جميع المصابين في الحادث، وعددهم 11 مصاباً، وهم «حسين محمد متولي»، 50 سنة، من القاهرة، مصاباً بكدمة في الصدر، و«أحمد خليفة محمد»، 28 سنة، من سوهاج، مصاباً بكدمة أسفل الظهر، و«أحمد هلال السيد»، 17 سنة، من سوهاج، مصاباً باشتباه كسر في الفقرات العنقة، و«حسين عبد الرؤوف محمود»، 28 سنة، من سوهاج، مصاباً بكدمة في الظهر، و«إسلام صابر عبد المنعم»، 19 سنة، من سوهاج، مصاباً بكدمات متفرقة في الجسم، و«أحمد خالد حسين»، 50 سنة، من القاهرة، مصاباً بكدمات متفرقة في الجسم.

كما استقبل المستشفى «السيد حمدي حسن»، 26 سنة، من قنا، مصاباً بكدمات في الذراع الأيسر، و«نور السيد حسن»، 28 سنة، من سوهاج، مصاباً بكدمة شديدة أسفل الظهر، و«أحمد أبو رحاب عبد اللطيف»، 35 سنة، من سوهاج، مصاباً بكدمات متفرقة بالجسم، و«محمد بحبح مكرم»، 33 سنة، من الجيزة، مصاباً بكدمات متفرقة في الجسم، و«رمضان أبو النور صديق»، 24 سنة، من سوهاج، مصاباً بكدمات متفرقة في الجسم.

ويجري استكمال الفحوصات الطبية والأشعة والتحاليل وتقديم العلاج اللازم للمصابين، من خلال فريق الانتشار السريع بقسم الاستقبال والطورائ بمستشفى الضبعة المركزي.

الشرطة تعاين موقع حادث التصادم بالضبعة

وانتقلت شرطة تأمين الطريق الدولي ومباحث قسم شرطة الضبعة إلى موقع الحادث، لإجراء الفحص والمعاينة، للتعرف على أسباب الحادث وملابسات وقوعه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.