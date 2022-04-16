أسعار مراوح السقف 2022 «عشان تستعد للصيف»: الأغلى تصل إلى 1800 جنيه

يبحث الكثير من المواطنين عن أسعار مراوح السقف 2022 مع اقتراب فصل الصيف وبدأ ارتفاع درجات الحرارة، والتي تساعدهم على التلطيف من درجة حرارة الجو، وتجعلهم يتأقلمون مع حرارة الصيف الشديدة، خصوصا مع توقعات الأرصاد بارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير هذا العام خلال فصل الصيف، إذ يقبل على شرائه الكثيرون نظرا لانخفاض أسعارها مقارنة بأسعار التكييفات.

وحرصا من «الوطن» على تقديم ما يبحث عنه القراء عبر محركات البحث المختلفة، نوضح من خلال هذا التقرير أسعار مراوح السقف 2022 في معرض الأجهزة المنزلية، والتي جاءت كالتالي:

أسعار مراوح السقف 2022

- مروحة سقف من فريش، 56 انش: يتراوح سعرها في الأسواق بين 500 و600 جنيها.

- مروحة سقف تورنادو 56 بوصة: تتميز بأنها بها 3 ريش معدنية مزودة بـ5 سرعات لون أبيض TCF56W، ويتراوح سعرها بين 550 و600 جنيها.

- مروحة سقف تورنيدو 56 بوصة: تتميز بأنها 3 ريش معدنية من تورنيد، وسرعات عالية، يتراوح سعرها بين 700 و750 جنيهًا.

- طقم مروحة السقف تورنادو: يتميز بأنه عرض يمكن الحصول من خلاله على عدد 3 مراوح سقف يتراوح سعره بين 1750 و1800 جنيه.

- مروحة سقف من باناسونيك: تتميز بأنها بها 3 ريش موديل F-560 B MH - بلون أبيض، ويتراوح سعرها بين 1250 و 1300 جنيهًا.

- مروحة سقف نيو ناشونال: تتميز بأنها معدن مزودة بـ5 سرعات، يتراوح سعرها بين 400 و450 جنيها.

- مروحة سقف جروهي: تتميز بأنها 56 بوصة ومزودة بـ5 سرعات، يتراوح سعرها بين 450 و500 جنيها.

- مروحة سقف بريفيكس بريموت كونترول: يتراوح سعر المروحة بين 700 و800 جنيها.

- مروحة سقف من ماكسيل: تتميز بأنها 56 بوصة، ويتراوح سعرها بين 750 و800 جنيها.