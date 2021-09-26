«التعليم» تمنع «مراوح السقف» في الفصول.. وحظر دخول الدراجات للمدارس

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابًا عاجلاً لمديريات التعليم بضرورة منع تركيب مراوح بأسقف الفصـول واستبدالها بمراوح جانبية والعمل على تركيب مصبّعات حديدية على الشبابيك وأسوار الطرقات بالأدوار العليا لضمان استقرار العملية التعليمية.

مقابلة أولياء الأمور

وأضافت الوزارة في مستند رسمي حصلت «الوطن» على نسخة منه أنه يجب تسجيل بيانات الزائرين بدفتر الزيارات بالمدارس مع تحديد يوم أو يومين فقط لمقابلة أولياء الأمور من خلال لجنة الحماية المدرسية حتى لا تتأثر العملية التعليمية، مشددة على ضرورة عـدم السماح بدخول السيارات بجميـع أنواعهـا وكـذلك الـدراجات البخاريـة.

التشديد على وصلات الصرف والكهرباء

وأكدت الوزارة ضرورة التنسيق مع مسؤولي المباني للتأكد من وجود أغطية لغرف الصرف الصحى «بالوعات المجاري» بالمدارس وخلو المدرسة من التوصيلات الكهربائية العشوائية، خاصة الموصلة بأجهزة تبريد المياه «الكولدير».