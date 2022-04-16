«البحوث الإسلامية» يوضح حكم تذوق الطعام أثناء الصيام في رمضان (فيديو)

حكم تذوق الطعام أثناء الصيام سؤال تلقاه مجمع البحوث الإسلامية عبر الصفحة الرسمية على موقع «فيسبوك»، وجاء كالتالي: «يسأل سائل، أعمل طباخا، هل يجوز لي أن أتذوق الطعام وأنا صائم، وقد أجاب الشيخ أحمد ممدوح الشربيني قائلا: نقول وبالله التوفيق لا مانع من ذلك بشر ألا يدخل أي شيء إلى الحلق».

حكم تذوق الطعام أثناء الصيام

وبخصوص موضوع حكم تذوق الطعام أثناء الصيام استعان الشيخ أحمد ممدوح الشربيني في فتواه بالجواز بشرط ألا يدخل شيء إلى الحلق، لما قاله ابن عباس، إذ أوضح «لقول بن عباس رضي الله عليهما لا بأس بتذوق الخل أو شيء ما لم يصل إلى الحلق».

دار الإفتاء

وفيما يتعلق بموضوع حكم تذوق الطعام أثناء الصيام تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا من سائلة تقول: «كنت صائمة من أيام ونسيت وتذوقت الأكل وأنا أعده، ثم أكملت يوم الصيام، فهل الصيام صحيح أم باطل».

وأجابت الدار في فيديو بثته على قناتها بموقع يوتيوب: «لا شييء في هذا الصيام، هذا الصيام صحيح لأن النسيان في أثناء الصوم لا يفسده سواء كان هذا الصيام نافلة أو فرض، فمتى فعلتِ ذلك ناسية في أثناء الصيام فالصوم صحيح، يصح انك تكملي اليوم صائمة ولا شيء عليكِ في هذا النسيان».

وفي فتوى سابقة عن مبطلات الصيام قالت دار الإفتاء إن من مبطلات الصوم: تعمد القيء، وكل ما يصل إلى الجوف من السوائل أو المواد الصلبة فهو مبطل للصوم وإن اشترط الحنفية والمالكية في المواد الصلبة الاستقرار في الجوف، مشيرة إلى أنَّ من مكروهات الصيام تذوق الطعام بغير حاجة.