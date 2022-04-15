دار الإفتاء: «اعترافك بالذنب والالتجاء لله يرفع كربك»

نشرت الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية عددًا من المنشورات لتأملات في كتاب الله، واقتبست الصفحة آية من سورة الأنبياء.

الإفتاء: الالتجاء لله يرفع الكرب

ونشرت الدار عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صورة كتب فيها «تأملات في كتاب الله، الاعتراف بالذنب والالتجاء إلى الله يرفع عنك الكرب ولو كنت تظن أن لا سبيل إلى النجاة، ولذا قال تعالي (وَذَا النُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ (87) فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ ۚ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ)».

الإفتاء تنشر أدعية في رمضان

وفي منشور سابق للدار، نشرت أدعية في شهر رمضان المبارك، وكتبت فيه: «صلوا على من كان يطيب القلوب ويجبرها».

جدير بالذكر أن دار الإفتاء المصرية قد أنشئت في عام 1895ميلايا، وتعد في طليعة المؤسسات الإسلامية التي تتحدث بلسان الدين الإسلامي في مصر وتدعم البحث الفقهي بين المشتغلين به في كل بلدان العالم الإسلامي، وتقوم بدورها التاريخي والحضاري من خلال وصل المسلمين المعاصرين بأصول دينهم وتوضيح معالم الإسلام وإزالة ما التبس من أحوال دينهم ودنياهم.