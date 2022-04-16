المتهم بقتل مقاول الدرب الأحمر: «فكرت في الجريمة وأا بفرجه على شقة وطمعت فيه»

اعترف «ص. أ» 37 سنة، حارس عقار بمنطقة البساتين بالقاهرة، في التحقيقات الأولية، بقتل مقاول بالدرب الاحمر عن طريق مغافلته وخنقه أثناء معاينة شقة لشرائها، والاستيلاء على مبلغ مالى كبير كان بحوزته وفر هاربا تاركا جثة المجنى عليه داخل الشقة.

معاينة الشقة مكان الجريمة

وأضاف المتهم أنه قبل الجريمة بيوم اتصل به المجنى عليه وطلب منه معاينة إحدى الشقق، حيث يعمل سمسارا للشقق وأعطى للمجنى عليه موعدا فى اليوم التالى بعد الإفطار، وتقابلا بالفعل وتوجها لمعاينة الشقة.

وتابع أنه أثناء وجودهما في الشقة عرف من المجنى عليه أن بحوزته مبلغا ماليا كبيرا وأنه بإمكانه توقيع عقد الشقة الليلة، فاختمرت فى ذهنه فكرة قتله وسرقة ما معه من أموال، فغافله وخنقه حتى لفظ أنفاسه ثم سرق أمواله.

آثار خنق على المجني عليه

وذكرت التحريات أنه تبلغ لقسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة، بالعثور على شخص متوفى داخل شقة «تحت التشطيب» كائنة بإحدى العقارات بدائرة القسم، وبالإنتقال والفحص عثر على المتوفى مقاول مقيم بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر «به إصابات وآثار خنق».

وقرر نجل المجنى عليه أن والده كان بحوزته «مبلغ مالى- هاتفى محمول» وأنه أبلغه هاتفياً أنه إنتهى من معاينة الشقة - محل العثور على جثة المجنى عليه - تمهيداً لشرائها ، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة حارس العقار

عقب تقنين الإجراءات جرى استهداف المتهم وضبطه وبمواجهته اعترف وفق التحقيقات الأولية بإرتكاب الواقعة، وأقر بأنه نظراً لعلمه بإحتفاظ المجنى عليه بالمبلغ المالى المستولى عليه أثناء وجوده صحبته لمعاينة الشقة إختمرت فى ذهنه فكرة سرقته وفى سبيل ذلك قام بمغافلته وخنقه.

وتم بإرشاد المجني عليه ضبط المبلغ المسروق عليه بمسكنه، وأضاف بتخلصه من الهواتف المحمولة، وأمكن العثور عليهما بإرشاده.تم إتخاذ الإجراءات القانونية واحالة المتهم للنيابة التى تولت التحقيق.