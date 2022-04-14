يسرا تتعرض لمحاولة سرقة في مسلسل أحلام سعيدة الحلقة 13

تطورات مشوقة شهدتها أحداث مسلسل أحلام سعيدة الحلقة 13، والتي بدأت باستمرار تعرض «ليلى» والتي تلعب دورها يسرا، في رؤية الكوابيس التي تشعرها بالأرق ليًلا، وذلك بسبب معاناتها النفسية إثر الحادث الذي تعرضت له.

أحداث مسلسل أحلام سعيدة الحلقة 13

وتوالت الأحداث في أحداث مسلسل أحلام سعيدة الحلقة 13، بقيام أحد الأشخاص المجهولين باقتحام منزل «ليلى»، ومحاولة سرقتها والتخلص منها، دون أن يجري الكشف عن هويته، ومن ثم جرى فتح التحقيق في الجريمة للعثور على الشخص المجهول.

وشهدت الحلقة ظهور خاص للفنان حمدي الميرغني كضيف شرف، إذ يؤدي دور الضابط المسؤول عن حماية شقة «ليلى»، كما كشفت الأحداث أنه يتبادل مشاعر الإعجاب مع خادمتها «صدفة»، وتلعب دورها شيماء سيف.

أبطال مسلسل أحلام سعيدة

ويشارك في مسلسل أحلام سعيدة نخبة من الفنانين والفنانات، من بينهم، يسرا، مي كساب، غادة عادل، شيماء سيف، نور محمود، عماد رشاد، سامي مغاوري، تامر هجرس، علي السبع، داليل شوقي، هشام إسماعيل، ملك بدوي، انتصار، هشام عاشور، ومن تأليف هالة خليل، وإخراج عمرو عرفة، ومن إنتاج العدل جروب.