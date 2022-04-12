سيدة دافعت عن شرفها.. أبرز 3 جرائم قتل في أول أيام رمضان بالشرقية

شهدت الأيام العشرة الأولى من شهر رمضان 3 جرائم قتل في محافظة الشرقية، من بينها مقتل سيدة على يد شقيق زوجها، بعدما حاول اغتصابها في مركز ديرب نجم، بينما لقي مسن مصرعه على يد أبناء عمومته بسبب خلافات على الميراث، كما لقي سائق مصرعه على يد 3 عاطلين، بعدما استولى على أموالهم دون تنفيذ اتفاق بينهم ببيبعه بندقيه لهم، فانتقموا منه بإزهاق روحه.

مقتل سيدة على يد شقيق زوجها في ديرب نجم

تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطاراً من مأمور مركز شرطة ديرب نجم، يفيد بورود بلا بالعثور على جثة إحدى السيدات داخل غرفة كائنة بمبنى ملحق بمنزلها، في إحدى القرى بدائرة المركز، وأسفرت جهود فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام، ومشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، عن أن وراء ارتكاب الواقعة شقيق زوجها.

وبسؤال أسرتها، اتهمته بارتكاب الواقعة، بسبب محاولته اغتصابها ودفاعها عن نفسها، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة نظراً لوجود خلافات بينه وبين المجني عليها، فقرر التخلص منها، وحال توجهها لإطعام الطيور بمبنى ملحق بمنزلها في ديرب نجم، صعد خلفها وغافلها وخنقها حتى سقطت أرضاً، وتوجه عقب ذلك إلى أرضه الزراعية، لإبعاد الشبهة عنه، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات، وأمرت بحبسه على ذمة القضية.

مقتل مسن على يد اثنين من أقاربه بسبب خلاف على قطعة أرض

كما تلقى مدير أمن الشرقية إخطاراً يفيد بورود بلاغ إلى قسم شرطة القرين، بمقتل المدعو «عبده عبدالحميد»، 65 سنة، مبيض محارة، نتيجة تعرضه لاعتداء من قبل آخرين، أثناء استقلاله دراجة نارية متوجهاً إلى عمله.

على الفور، انتقل ضباط مباحث القرين إلى مكان الواقعة، وتبين أن اثنين من أقارب المجني عليه، وهما «بهاء رشاد»، 30 سنة، تاجر مواشي، وشقيقه «عادل»، 44 سنة، اعترضا عليه الطريق أثناء ذهابه إلى عمله مستقلاً دراجته النارية، وانهالا عليه بالضرب بالشوم، وسددا له طعنات نافذة باستخدام سلاح أبيض، في وضح النهار، بسبب خلافات على قطعة أرض، وأمرت النيابة بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات.

مقتل سائق على يد 3 عاطلين داخل مزرعته بالحسينية

وكذلك تلقى مدير امن الشرقية إخطاراً يفيد بالعثور على سائق مصاب بأعيرة نارية داخل مزرعته بمركز الحسينية، وجرى نقله إلى المستشفى المركزي لمحاولة إسعافه، إلا أنه توفي متأثراً بإصابته، وتم تشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة، وتبين أن 3 عاطلين وراء ارتكاب الجريمة، تم ضبطهم واعترفوا بقتل المجني عليه، مشيرين إلى أنهم اتفقوا معه على شراء بندقية آلية، لما ما هو معروف عنه بالوساطة في هذه الأمور، وعندما توجهوا لشراء البندقية، قام بإطلاق الأعيرة الناريه تجاههم، واستولى على أموالهم ومتعلقاتهم الشخصية، فقرروا الانتقام منه، وفي وقت لاحق هاجموا المزرعة، وتبادلوا معه الأعيرة النارية، مما أسفر عن مقتله، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات التي أمرت بحبس المتهمين.