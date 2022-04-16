الانتخابات الفرنسية 2022.. مواجهة صعبة تنتظر ماكرون 24 أبريل

تعقد الجولة الثانية من الانتخابات الفرنسية 2022 في الرابع والعشرين من أبريل الجاري، وسيواجه الرئيس الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان في الجولة الثانية الحاسمة.

وتصدر الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، نتائج الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية وحصل على 27.85% من أصوات الناخبين، متقدما على مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن، التي حصلت على 23.15 %

ماكرون يواجه عقبات كبيرة

ويواجه إيمانويل ماكرون في الانتخابات الفرنسية 2022، عقبات كبيرة تتعلق بنسب التصويت الضعيفة في البلاد، لكنه يركز على إقناع الناخبين من معسكر اليسار بدعمه في الجولة الثانية.

ورغم التقدم الطفيف الذي حققه ماكرون في الجولة الأولى على منافسته الأقوى من اليمين المتطرف مارين لوبان، فإنّه في مهمة صعبة لإقناع نسبة نحو 22% والذين صوّتوا لصالح جان لوك ميلنشو، في الدورة الأولى بالتصويت لصالحه.

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فى المقابل تجري لوبان حشدا غير مسبوق، والتي تقول إنها ستستفيد من نسبة 7% ممن صوّت بها الناخبون لصالح إريك زمور الذي ينتمي لمعسكرها نفسه، و2% من أصوات المنافس الآخر نيكولا ديبون-إينيان.

اليمين المتطرف في فرنسا في أزهى أيامه

فيما أظهرت نتائج الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية بحسب المراقبين، أن اليمين المتطرف في هذا البلد في أزهى أيامه، وبلغ التأييد لأفكاره مستوى غير مسبوق في مساره السياسي.

ورغم أن أصوات أنصاره توزعت بين أكثر من مرشح، فإن مارين لوبان ممثلة التجمع الوطني في الاستحقاق حصدت أكبر عدد من هذه الأصوات.

وجاءت لوبان 23.15% في المرتبة الثانية بعد الرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون 27.84%، ووفقًا لاستطلاعات الرأي التي أجريت على مدار الأسبوع الماضي، تتراوح نوايا التصويت بين 51% و54% لصالح ماكرون، مقارنةً بنحو 46% و49% لمنافسته اليمينية المتطرفة.