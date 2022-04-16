تفاصيل مشروع تصنيع دهانات الأسطح: أرباح 45 ألف جنيه سنويا

نشر جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على منصة مشروعات مصر دراسة جدوى استرشادية؛ لمشروع تصنيع الورنيشات لدهان الأسطح الخشبية والمعدنية والخرسانية، ويوفر المشروع فرص عمل للشباب من الجنسين، خاصة بعد موافقة البنك المركزي المصري على مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة للشباب، بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات التابع لوزارة التجارة والصناعة، وتمويل مشروعات الشباب بفائدة 5% بهدف تنمية المشروعات الصناعية.

تمويل البنك المركزي المصري

وقال جهاز تنمية المشروعات في دراسة جدوى خاصة بمشروع تصنيع الورنيشات لدهان الأسطح الخشبية والمعدنية والخرسانية، إن الهدف من المشروع يضع تصورًا صحيحًا لعملية تصنيع وتركيب ورنيشات ذات تطبيقات صناعية مختلفة، لضمان منافسة المنتج في السوق المحلي والمستورد، وذلك بأقل تكلفة، ما يسفر عن تنمية مشروع يوفر فرص عمل لعشرات الشباب في جميع المحافظات.

وحذرت دراسة الجدوى من تقليد تصنيع ورنيش الدهانات أقل في الجودة، ويجب وضع نظام جودة محدد يشمل تقييم الورنيشات وطرق التصنيع وتطوير المنتجات وتصنيفها؛ حسب طلب السوق المحلي.

المنتجات

ورنيشات دهانات بمختلف أنواعها وألوانها الخاصة بمشروع تصنيع الورنيشات لدهان الأسطح الخشبية والمعدنية والخرسانية.

الآلات والمعدات والخامات

حاوية التفاعل + أسطوانة نيتروجين + المقلب متعدد الريش + المرشح الضاغط + حاوية تسخين زيوت التجفيف + أسطوانة ثاني أكسيد الكربون + أسطوانة هواء + قفازات + أقنعة + ملابس خاصة للمشروع.

الخامات

جلسرول +كوتوفنيه + انهيدريد الماليك + البارافورمالدهيد + زيت Linseed + زيت الخشب الصيني Tung + زيت الخروع Dehydrated + نيتروجين + ثاني أكسيد الكربون + هواء + المجففات + مجفف الكوبلت.

العمالة المطلوبة للمشروع

5 أشخاص، ويمكن الوصول إلى 8 أفراد.

الاستثمارات الكلية للمشروع

141 ألف جنيه.

قيمة قرض التمويل من البنك بفائدة 5%

81 ألف جنيه

صافي الأرباح في السنة الأولى: 45 ألف جنيه

وذكر جهاز المشروعات في دراسة الجدوى أن جميع الأرقام الموجودة استرشادية، وتتغير على حسب تغير متطلبات السوق، وتغير الأسعار المنتجات والآلات والمعدات.