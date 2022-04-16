لليوم الثالث.. استمرار البحث عن الطفلة «سجدة» بعد غرقها في رشاح بالقليوبية

لليوم الثالث على التوالي، تكثف قوات الإنقاذ النهري والأهالي بالقليوبية من جهودها، للعثور على جثة الطفلة «سجدة حسام»، والتي تبلغ من العمر 3 سنوات، ولقيت مصرعها غارقة برشاح قرية الحصافة بدائرة مركز شرطة شبين القناطر في القليوبية أثناء لهوها أمام الرشاح المقابل لمنزل جدها لأمها بالقرية.

وأشار جد الطفلة سجدة لوالدها إنه جرى عمل سدود وسط مياه الرشاح كمحاولة منهم للعثور على جثمان الطفلة، بالإضافة إلى عمل مجموعات من الشباب، وربطهم بالحبال، للنزول والغوص أسفل مياه الرشاح، للبحث عن جثمان الطفلة.

وأضاف جد الطفلة أنه تم الاستعانة بغواصين خارجيين بجانب فرق البحث الخاصة بالإنقاذ النهري، مشيرا أن ابنة نجله سقطت في مياه الرشاح بقرية الحصافة في القليوبية أول أمس الخميس، أي منذ 3 أيام، حيث كانت تلهو مع ابن خالها أمام الرشاح وسقط من يدها كيس حلوى وبالونة داخل الرشاح، وأثناء محاولتها العثور على البالونة والحلوي سقطت داخل الرشاح.

وتابع جد الطفلة، أن «سجدة» وحيدة والديها وليس لديها أي أشقاء آخرين، وأن رشاح القرية شهد وقائع كثيرة مماثلة، موضحًا أن الرشاح يمثل خطورة كبيرة على الأهالي والأطفال، مطالبًا المسئولين بعمل سور خشبي بطول الرشاح وعمل حاجز خرساني لمنع تكرار الحوادث.

كان اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر يفيد بتلقيه بلاغا بمصرع طفلة غرقا برشاح بقرية كفر الحصافة بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ.

وتبين أن الطفلة تدعى «سجدة حسام»، فيما تكثف قوات الإنقاذ النهري بالقليوبية من جهودها لانتشال الجثة.