كانت بتجري ورا بلونة.. جهود مكثفة للعثور على جثمان الطفلة سجدة في القليوبية

تكثف قوات الإنقاذ النهري في محافظة القليوبية من جهودها للعثور على جثة الطفلة سجدة، 3 سنوات، لقيت مصرعها غارقا برشاح بقرية الحصافة بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، وتولت النيابة التحقيق.

ورود بلاغ بغرق طفلة في قرية الحصافة

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر يفيد تلقيه بلاغا بمصرع طفلة غرقا برشاح بقرية الحصافة بدائرة المركز.

انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين أنها طفلة تدعى «سجدة. ح» تبلغ من العمر 3 سنوات، فيما سادت حالة من الحزن الشديد بين أهالي القرية الحصافة بدائرة مركز شرطة شبين القناطر عقب غرق الطفلة بالرشاح في أثناء اللهو مع نجل خالها وخرج أهالي القرية للبحث عنها في مياه الرشاح مطالبين بسرعة وجود غواصين لمساعدتهم في العثور على جثمانها.

جد الطفلة سجدة: كانت بتجري ورا بلونة

قال الحاج نبهان عبد المؤمن جد الطفلة لـ «الوطن»، إن الطفلة كانت بصحبة والدتها لتناول طعام الإفطار في منزل جدها الآخر، حيث يقع المنزل على الرشاح مباشرة وأثناء قيام الطفلة باللهو مع أحد الأطفال سقطت منها البلونة في رشاح قرية الحصافه، فنزلت وراءها التقاطها فسقطت في المياه وغرقت.

وقال أمير نبهان عم الطفلة، إن سجدة الابنة الوحيدة لشقيقه حسام، الذي كان في العمل وقت وقوع الحادث، مشيراً إلى أن رشاح القرية من أخطر الرشاحات على مستوى الجمهورية لأن بسببه يغرق طفل أو اثنين كل عام، مطالبا المسؤولين بتغطيته تفاديا للحوادث.

جهود مكثفة للعثور على الطفلة سجدة

انتقلت قوات الإنقاذ صباح اليوم الجمعة لمكان سقوط الطفلة في الرشاح، وقامت بتمشيط المياه حتى أحد السدود التي أنشأها الأهالي في المياه في محاولة لالتقاط جثة الطفلةـ وطالب الأهالي بزيادة عدد الغواصين لسرعة العثور على جثة سجدة، حيث إن غواص واحد لا يكفي.