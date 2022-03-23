«إكسون موبيل مصر» تفتتح محطات خدمات وتموين بالقاهرة الجديدة

افتتحت شركة إكسون موبيل مصر محطة خدمات وتموين جديدة شرق القاهرة، بالإضافة إلى محطة كونكورد بلازا التي تم افتتاحها منذ فترة قريبة بالتجمع الخامس وجاري الانتهاء من 3 محطات أخرى بالقاهرة الجديدة.

يأتي هذا في إطار تلبية وتوفير احتياجات عملائها اليومية، وتعزيز ثقتهم في إتاحة كافة الخدمات المتطورة في جميع أنحاء الجمهورية، وفي ضوء مجهودات الشركة على مدار 120 عامًا متتاليه لمواكبة متطلبات السوق المصري، بما يصب في خدمة المستهلك أولا وأخيرًا، تقدم إكسون موبيل مصر خدماتها فى أكثر من 350 محطة وقود موبيل و200 مراكز خدمات موبيل 1 وموبيل أوتوكير، ونجحت على مدار الثلاث سنوات الماضية بافتتاح عدد 19 محطة موبيل جديدة في عدة مناطق استراتيجية ببعض المحافظات ومنها سوهاج وأسيوط، إلى جانب العمل على إقامة عدد 7 محطات إضافية في الفترة المقبلة، للوصول لعملائنا أينما كانوا.

وعلى صعيد آخر، قامت الشركة باتباع خطوات رؤية مصر 2030 من خلال توقيع بروتوكولات تعاون مع الشركة المصرية الدولية لتكنولوجيا الغاز (غازتك) وشركة كارجاس وشركة ماستر جاس، وذلك بهدف إنشاء 50 محطة تعمل على توفير الغاز الطبيعي المضغوط (CNG) بمحطات موبيل، وبالفعل، تم توقيع العقود مع سبع من تلك المحطات لإتاحة خدمة توفير الغاز الطبيعي المضغوط (CNG) للجمهور بالفترة المقبلة.

خطة قوية للتوسع في محطات التموين

بهذه المناسبة صرح السيد شريف سراج الدين، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أكسون موبيل مصر قائلا: «يُعد افتتاح هذه المحطة إحدى خطواتنا نحو التوسع في إنشاء محطات جديدة بمختلف المحافظات، بهدف تيسير الوصول إلى عملائنا وبما يتماشى مع اتجاهات الدولة الخاصة بقطاع البترول، وسيظل هدفنا الأول هو الالتزام بتوفير خدمات ومنتجات متطورة لتلبية الطلب المتزايد والمتجدد على مصادر الطاقة، ما يضيف لسلسلة النجاحات المستمرة لإكسون موبيل في مصر منذ عام 1902».

هذا وتستمر إكسون موبيل مصر في الحفاظ على ريادتها في تقديم خدمات ومنتجات ذات جودة عالمية للسوق المصرية ومنها بنزين موبيل سوبر بلاس 95 الذي تم طرحه بمصر منذ عام 2018 والمزود بإضافات متطورة تعمل على تنظيف وحماية محرك السيارة مع تحسين أدائه وتقليل استهلاك الوقود.

وشهدت مبيعاته زيادة مطردة على مدار الأربع سنوات الماضية، ويأتي هذا بالإضافة إلى الصدارة في تغيير نوعية الخدمات المقدمة بمحطات موبيل لتموين السيارات فى السوق المصرية حيث تم اطلاق سلسلة On the Run والذي أثبتت نجاحات على مدار 20 سنة عاماً لتصل شبكة الفروع الخاصة بها إلى 29 فرعًا، بالإضافة إلى سلسلة The Way to Go لتصل الآن إلى 17 فرعًا.

وحرصت الشركة على تقديم تلك الفروع في شكلها الجديد، حيث يسعدنا الترحيب بالعملاء وتلبية احتياجاتهم على مدار الساعة، طوال أيام الأسبوع.

والجدير بالذكر، أنه تم اطلاق برنامج «موبيلاوي»، والذي يعتبر أول برنامج ولاء للمستهلك يقوم العملاء من خلاله بتجميع نقاط مع كل عملية شرائية لكل عبوة زيت موبيل من الزيوت المشاركة في العرض أو عند تموين السيارة بخمسة وعشرين لتر أو أكثر من بنزين موبيل سوبر بلاس 95 من خلال فروع On The Run، وسوف يتم إطلاقه قريباً في فروع The Way to Go.