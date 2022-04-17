سيارات سعرها أقل من 35 ألف جنيه.. الشروط والمواصفات
كتب:
أحمد عبد اللطيف
06:02 ص | الأحد 17 أبريل 2022
أسعار السيارات المستعملة
ينتظر العديد من راغبي شراء سيارة مستعملة، استقرار الأسعار، خاصة بعد موجة التحريك العالمية، التي تجاوزت ال50 ألف جنيه في سعر السيارات الحديثة، خلال الأسابيع الماضية
وقال أحمد عبدالمجيد عضو رابطة تجار السيارات إن سوق السايرات المستعملة حتى الآن، لم يشهد استقرارا في الأسعار وأن السيارات المستعملة وبموديلات تجاوز عمرها 20 عاما على تصنيعها أرتفع بنسبة 5 الالاف جنيه فى سعر السيارة.
وأشار عضو رابطة تجار السيارات، إلى أن سوق السيارات المستعملة، يتحرك مع ارتفاع أسعار السيارات الجديدة، خاصة لتوافر قطع الغيار الاستيراد والصيانة، وأنها تكون اقتصادية بالنسبة للمواطنين.
واستعرض عضو رابطة تجار السيارات لـ«الوطن»، أرخص أنواع السيارات في السوق، التي لا يتجاوز سعرها 35 ألف جنيه.
سوزوكى ماروتى 1997
متوسط السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات
28.000 جنيه
أقل السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات
25.000 جنيه
أعلى سعر الرسمي المتداول في سوق السيارات
32.000 جنيه
لادا 2107 1991
متوسط السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات
29.000 جنيه
أقل السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات
24.000 جنيه
اعلى سعر الرسمي المتداول في سوق السيارات
30.000 جنيه
سكودا فيفوريت 1994
متوسط السعر الرسمي في سوق السيارات
29.000 جنيه
اقل سعر فى السوق السيارات
24.000 جنيه
اعلى سعر للسيارة في سوق
33.000 جنيه
سوزوكى ماروتى 1995
متوسط سعر الرسمي في السوق
29.000 جنيه
اقل سعر الرسمي في السوق
24.000 جنيه
اعلى سعر الرسمي في سوق
31.000 جنيه
لادا 2107 2003
متوسط سعر السيارة فى السوق
29.000 جنيه
اقل سعر في السوق
24.000 جنيه
اعلى سعر في السوق للسيارة
38.000 جنيه
سيتروين Ax 1995
متوسط سعر السيارة فى السوق
30.000 جنيه
اقل سعر للسيارة فى السوق
26.000 جنيه
أعلى سعر السوق السيارات
33.000 جنيه