سيارات سعرها أقل من 35 ألف جنيه.. الشروط والمواصفات

ينتظر العديد من راغبي شراء سيارة مستعملة، استقرار الأسعار، خاصة بعد موجة التحريك العالمية، التي تجاوزت ال50 ألف جنيه في سعر السيارات الحديثة، خلال الأسابيع الماضية

وقال أحمد عبدالمجيد عضو رابطة تجار السيارات إن سوق السايرات المستعملة حتى الآن، لم يشهد استقرارا في الأسعار وأن السيارات المستعملة وبموديلات تجاوز عمرها 20 عاما على تصنيعها أرتفع بنسبة 5 الالاف جنيه فى سعر السيارة.

وأشار عضو رابطة تجار السيارات، إلى أن سوق السيارات المستعملة، يتحرك مع ارتفاع أسعار السيارات الجديدة، خاصة لتوافر قطع الغيار الاستيراد والصيانة، وأنها تكون اقتصادية بالنسبة للمواطنين.

واستعرض عضو رابطة تجار السيارات لـ«الوطن»، أرخص أنواع السيارات في السوق، التي لا يتجاوز سعرها 35 ألف جنيه.

سوزوكى ماروتى 1997

متوسط السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات

28.000 جنيه

أقل السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات

25.000 جنيه

أعلى سعر الرسمي المتداول في سوق السيارات

32.000 جنيه

لادا 2107 1991

متوسط السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات

29.000 جنيه

أقل السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات

24.000 جنيه

اعلى سعر الرسمي المتداول في سوق السيارات

30.000 جنيه

سكودا فيفوريت 1994

متوسط السعر الرسمي في سوق السيارات

29.000 جنيه

اقل سعر فى السوق السيارات

24.000 جنيه

اعلى سعر للسيارة في سوق

33.000 جنيه

سوزوكى ماروتى 1995

متوسط سعر الرسمي في السوق

29.000 جنيه

اقل سعر الرسمي في السوق

24.000 جنيه

اعلى سعر الرسمي في سوق

31.000 جنيه

لادا 2107 2003

متوسط سعر السيارة فى السوق

29.000 جنيه

اقل سعر في السوق

24.000 جنيه

اعلى سعر في السوق للسيارة

38.000 جنيه

سيتروين Ax 1995

متوسط سعر السيارة فى السوق

30.000 جنيه

اقل سعر للسيارة فى السوق

26.000 جنيه

أعلى سعر السوق السيارات

33.000 جنيه