14 إجراء حكوميا لمحاربة موجات غلاء السلع

اتخذت الحكومة حزمة من الإجراءات خلال الفترة الراهنة لمواجهة موجات الغلاء التي تضرب السلع الغذائية لمراعاة البعد الاجتماعي وتوفير السلع والخضار والفاكهة بأسعار مناسبة لخدمة المواطنين خاصة خلال شهر رمضان، والقضاء على مشكلات الأسر بشأن السلع وأسعارها خاصة كل ما يتعلق بالأكل والشرب.

ونسقت وزارة التنمية المحلية مع عدد من الجهات والمحافظات بالعمل على أرض الواقع وتنفيذ خطة عاجلة لتوفير السلع بالسعر المناسب ومحاربة أي احتكار أو محاولات استغلال من بعض التجار.

وأشار تقرير صادر عن وزارة التنمية المحلية عن اتخاذ عدة خطوات من بينها ما يلي:

- إقامة أكثر من 21 ألف شادر ومنفذ ثابت ومتحرك على مستوى الجمهورية للوصول للأحياء الشعبية والقرى والنجوع.

دعم المبادرات الجادة لتوفير سعر مناسب

- تشجيع المبادرات الفردية والمجتمعية الصادرة عن جمعيات وسلاسل بإقامة شوادر بأسعار مناسبة للمواطنين وتوفير سلع ذات جودة متميزة.

- إطلاق العديد من المبادرات من أجل توفير السلع وتسيير قوافل تحمل السلع بأسعار مناسبة تجوب الشوارع والمياديين وتصل لكل المواطنين.

متابعة أسواق الجملة

- إجراء زيارات ميدانية من المسؤولين لأسواق الجملة مثل سوق العبور لمقابلة التجار والتعرف على الأسعار وتوفير السلع ومشكلات التاجر والعمل على إزالتها على الفور.

- التأكيد على أهمية دور تجار الجملة في خفض الأسعار.

- مطالبة تجار التجزئة بتحديد هامش ربح بسيط دون أي استغلال للوضع الراهن.

- التنسيق المستمر مع الغرفة التجارية لتلبية احتياجات المواطنين بدعم المعارض.

دعوة للمواطنين

- مناشدة المواطنين بترشيد الاستهلاك وعدم تخزين السلع.

- التأكيد على الجهات المختصة من الأحياء والتموين بحملات مكثفة على الأسواق والمحلات لمتابعة توفير السلع وعدم وجود أسعار غير مبررة.

- قيام غرف العمليات بوزارة التنمية المحلية مع المحافظات بالمتابعة المستمرة لحركة الأسواق والسلع وأسعارها.

- التأكيد على توافر كل السلع أمام المواطن من السكر والأرز والزيت والمكرونة واللحوم والأسماك والفراخ.

- عدم المساس بسعر السولار خلال الفترة الأخيرة للحد من أي زيادة في نقل السلع.

- التشديد على مواجهة الأسواق العشوائية وغير المرخصة التي تتسبب في تفاقم الأسعار.

- مناشدة المواطنين بالإبلاغ عن أي أسعار سلع غير مبررة خلال الفترة الراهنة حتى يتم اتخاذ ما يلزم حيال المخالفين.