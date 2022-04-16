سوق العبور: العروة الصيفية توفر المنتجات الزراعية بالأسواق وتخفض الأسعار

قال حاتم نجيب، المتحدث الرسمي باسم سوق العبور، إنّ العروة الصيفية ازداد إنتاجها، حيث سبق ونوّهنا عن زيادة الإنتاج من الخضروات في منتصف شهر رمضان، وانخفاض الأسعار؛ لأن العروات الصيفية ستكون غزيرة وتؤدي لزيادة المعروض والمرجو منها وهو ما تم التأكيد، إذ إنّ آليات العرض والطلب هي المتحكمة في الأسعار.

وأضاف نجيب أنّه بالنسبة للخضروات التي ارتفعت أسعارها الفترة الماضية فقد انخفضت الأسعار مرة أخرى، موضحا أن كيلو الفلفل الذي وصل لـ20 جنيهًا الفترة الماضية انخفض سعره ليصبح الكيلو يبدأ من 5 جنيهات وحتى 8 جنيهات.

أسعار الطماطم بدأت في الانخفاض منذ 3 أيام

وأضاف المتحدث الرسمي باسم سوق العبور، خلال مداخلة حديثه الإعلامي إبراهيم عزت مع مراسل قناة «إكسترا نيوز»، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنّ أسعار الطماطم بدأت في الانخفاض منذ 3 أيام؛ لبدء طرح العروة الصيفية، وهو أمر طبيعي فكلما زاد الإنتاج استقرت الأسعار وانخفضت بشكل تدريجي، مشددا على أن كل احتياجات السوق والمواطن متوفرة وموجودة، ولا توجد أي مشكلات بالمنتجات الزراعية، وبعض الأصناف التي قد يرتفع سعرها، كلما زاد انتاجها انخفض تدريجي وتعود لمعدلاتها الطبيعية.

أسعار الثوم بالإنتاج الجديد تتراوح بين 3.5 وحتى 5 جنيهات

وكشف المتحدث الرسمي باسم سوق العبور أن أسعار الثوم في الإنتاج الجديد تتراوح بين 3.5 جنيه وحتى 5 جنيهات، وهناك ثوم أحمر وثوم أبيض وفقًا للآليات العرض والطلب، وكل جودة ولها سعر، والباذنجان كان سعره قد وصل 10 جنيهات يبدأ من 3 جنيهات و4 جنيهات اليوم، موضحًا أن أسعار البامية مرتفعة هذه الأيام بسبب قلتها بالأسواق، خصوصًا أن موسمها المتعارف عليه لدى الشعب المصري لم يحن بعد، والإنتاج الموجود في السوق حاليا هو إنتاج صوب زراعية، وقد يصل لـ40 جنيهًا و45 جنيها.