كيم يحتفل بـ«يوم الشمس».. الذكرى 110 لمؤسس كوريا الشمالية «صور»

احتفل عشرات الآلاف من الكوريين الشماليين بالذكرى السنوية 110 لميلاد مؤسس البلاد كيم إيل سونج، والذي يعرف باسم يوم الشمس، بإطلاق الألعاب النارية وإقامة الاحتفالات، كما زار الزعيم كيم قبر جده وحضر اجتماعا وطنيا وموكبا عاما في ساحة التي حملت اسم سونج، ولكنه لم يدل بأي تصريحات علنية.

وولد كيم إيل سونج في 15 أبريل عام 1912، وتوفي في 1994، ليخلفه فيما بعد نجله كيم جونج إيل، قبل أن يتولى حفيده كيم جونج أون الحكم أواخر 2011، بحسب «بي بي سي» البريطانية.

سبب تسمية الاحتفال بيوم الشمس

وتأتي تسمية ذكرى ميلاد الزعيم سونج بـ «يوم الشمس» نسبة إلى قصر سمش كمسوسان، الذي يضم ضريح لعائلة زعيم كوريا الشمالية «والده وجده».

وبحسب وكالة الأنباء المركزية، توجه كيم وزوجته ري سول جو، إلى قصر شمس كمسوسان، الجمعة، بمناسبة ذكرى ميلاد الزعيم المؤسس، حيث زار الزعيم الكوري الشمالي قبر جده وحضر اجتماعا وطنيا وموكبا عاما، في الساحة التي حملت اسم سونج، إلا أنه لم يدل بأي تصريحات علنية، مكتفيا بالاحتفال مع مواطنيه.

عشرات الآلاف يشاركون في الاحتفالات

وتوافد عشرات الآلاف من المواطنيين على ساحة كيم إيل سونج، للمشاركة في العرض السنوي، مرتدين الزي التقليدي الملون، حاملين أزهارا بلاستيكية حمراء اللون، وبجوارهم مركبات استعراضية عليها شعارات سياسية، في الوقت الذي وقف فيه الزعيم كيم في الشرفة التي تطل على الجماهير، ملوحا بيده، بحسب اللقطات التي أظهرتها وسائل الإعلام المختلفة.

وشهد الاحتفال رقص وغناء المواطنين الكوريين الشماليين، والذين نظموا احتفالا ضخما ومبهجا، إلى جانب عروض أخرى قدمتها فرق رقص أجنبية من روسيا والنمسا ورومانيا ولاوس، عبر تقنية الفيديو، حيث لا زالت بيونج يانج تتقيد بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا، كما تمنع السفر منها أو إليها نهائيا سوى بموافقات أمنية واستخباراتية، وفقا لوكالة الأنباء الكورية المركزية.