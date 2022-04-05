عاجل.. بيونج يانج: لا نريد الحرب ولكننا سنرد بالنووي حال هجوم كوريا الجنوبية

أعلنت «كيم يو جونج»، شقيقة زعيم كوريا الشمالية، «كيم جونج أون»، اليوم الثلاثاء، أن «بيونج يانج» لا تريد الحرب، لكن إذا اختارت كوريا الجنوبية مواجهة عسكرية أو قامت بضربة استباقية، فسيتعين على القوات النووية الشمالية الهجوم.

وأضافت «جونج»، إن إدلاء وزير الدفاع الكوري الجنوبي «سوه ووك» بتصريحاته الأخيرة بشأن هجوم استباقي على الشمال كان خطأ كبيرا جدا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.

وكان «ووك»، قال في وقت سابق، إن جيش بلاده يملك صواريخ ذات مدى إطلاق ودقة، قادرة على إصابة أي هدف بدقة وسرعة في كوريا الشمالية، واصفا «بيونج يانج» بـ العدو.

جونج: تصريحات وزير دفاع كوريا الجنوبية أدت لتفاقم سوء العلاقات

وأشارت شقيقة زعيم كوريا الشمالية، إلى أن تصريحات الوزير الكوري الجنوبي أدت لتفاقم سوء العلاقات بين الكوريتين والتوتر العسكري في شبه الجزيرة الكورية، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وفي وقت سابق، أدانت «بيونج يانج»، تصريحات «ووك»، بشأن قدرة «سول» على توجيه ضربات لكوريا الشمالية، محذرة من أنها ستدمر أهدافا رئيسية في «الجنوبية» إذا قامت الجارة بأي عمل عسكري خطير مثل شن هجوم وقائي.

بدورها، قالت الولايات المتحدة، إنها ما زالت تريد قرارا جديدا لـ«مجلس الأمن الدولي» يكون بمثابة رد حازم على عمليات إطلاق الصواريخ التي تنفذها «بيونج يانج»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

واشنطن:عمليات إطلاق الصواريخ البالستية تنتهك كثير من قرارات مجلس الأمن

وقال مبعوث الولايات المتحدة المكلف بشؤون كوريا الشمالية، «سونج كيم»، بعد لقائه في واشنطن نظيره الكوري الجنوبي، «نوه كيو دوك»، إن عمليات إطلاق الصواريخ البالستية الكورية الشمالية تنتهك بوضوح الكثير من قرارات المجلس، مضيفا إنه يجب العمل معا لتقديم رد حازم على سلوك «بيونج يانج» الاستفزازي.