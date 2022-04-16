كيف تفرق بين الذهب الحقيقي والكاذب؟.. السر في الوزن والصلابة

قالت مؤسسة جولد بيليون العاملة بمجال الاستثمار والأبحاث في أسواق الذهب، إن شراء الذهب والاستثمار به يعد إحدى الطرق التي يفضلها الكثيرون لحفظ أموالهم، لأنه يعد أفضل الطرق للتزين ومن أكثر المعادن قيمة.

وأضافت المؤسسة في تقرير لها، أن هناك في الوقت الحالي «الذهب الكاذب»، حيث إن الذهب الصيني لم يعد هو النوع الوحيد من أشكال الذهب المقلد من الذهب الحقيقي، موضحة أن هناك معدنًا طبيعيًا وغير مصنع يسمى «البيريت»، وأطلق عليه الناس في الزمن الماضي اسم «ذهب الأحمق»، وذلك بسبب انخداع الكثير من الأشخاص في شكله والذي يشبه الذهب إلى حد كبير، ما كان يتسبب في الشعور أنه ذهب حقيقي، ومن هنا جه مسمى الذهب الكاذب.

خطوات للتأكد من الذهب الحقيقي

وأوضحت جولد بيليون أن معدن البيريت هو معدن يشبه الذهب في اللون، وله بريق معدني، ولكن هناك طرق يمكن من خلالها اكتشاف إذا كان المشغول الذي أمامنا هو ذهب حقيقي كاذب.

الذهب الكاذب أكثر صلابة من الحقيقي

ولفت إلى أن إحدى طرق التعرف على الذهب الكاذب والتفرقة بينه وبين الذهب الأصلي هو عملية الأكسدة، إذ يحدث للذهب الكاذب عملية تأكسد ولكن هذا لا يحدث مع الذهب الحقيقي، وتعني الأكسدة تغير في الشكل واللون وخصائص المنتج مع الوقت أو بسبب التعرض لعدد من العوامل الخارجية.

وقالت المؤسسة إن الذهب الكاذب أكثر صلابة من الذهب الحقيقي، حيث أن الذهب الحقيقي أقل صلابة، لذلك يضاف عليه النحاس والبلاتين حتى يصبح قوي، كما أن الذهب الحقيقي يميل لونه إلى اللون الأحمر، بينما يميل الذهب الكاذب للأصفر النحاسي، كما يمكن التفرقة من خلال الوزن حيث أن وزن الذهب الحقيقي في الأغلب أثقل من الكاذب.