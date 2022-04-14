«جولد إيرا»: توقعات بتراجع أسعار الذهب لـ1966 دولارًا للأوقية

ترى مؤسسة تداول الذهب «جولد إيرا» العاملة في دبي وتركيا ومصر، استمرار الصعود في تحركات الذهب ولكن قد يكون اليوم مناسب لجني بعد الأرباح بعد ارتفاعات منذ بداية الأسبوع تقدر بنحو 400 نقطة، أى ما يعادل 40 دولار أمريكي لكل أونصة.

توقعات بهبوط الذهب إلى مستويات 1966

وتشير توقعات واردة في مذكرة بحثية صادرة عن مؤسسة تداول الذهب «جولد إيرا» العاملة في دبي وتركيا ومصر، أن تهبط أسعار الذهب إلى مستويات 1966 دولارًا، وهي مستويات تم التبليغ عنها أمس، ولكن نتوقع أن يتم التصحيح إلى مستويات 1955 دولارًا أيضًا، ومن ثم نتوقع أن تتراجع الأسعار إلى مستويات 1978 دولارًا، ومن ثم تذبذب في تلك المنطقة، وتفشل تلك الرؤية في حال الإغلاق أسفل مستويات 1950 دولارًا.

وقال البنك المركزي الروسي، إنه خفض حيازاته من الدولارات الأمريكية بشكل أكبر قبل غزو أوكرانيا في فبراير، مضيفًا أن لديه ما يكفي من اليوان والذهب على الرغم من تأثير العقوبات الغربية.

لدى روسيا كمية كافية من احتياطي الذهب

وقالت «إلفيرا نابيولينا» محافظ البنك المركزي الروسي، في تقريرها السنوي إلى البرلمان، إنه على الرغم من أن الدول الغربية جمدت احتياطياتنا من عملاتها، إلا أنه لا يزال لدى روسيا كمية كافية من الاحتياطيات من الذهب واليوان الصيني وفقًا للبيانات.

المركزي الروسي يخفض حصته من الدولار الأمريكي

وخفض البنك المركزي الروسي حصته من الدولار الأمريكي في الاحتياطيات إلى 10.9% اعتبارًا من 1 يناير 2021، وهذا أقل من 2.21% في العام السابق.

وارتفعت حيازات اليوان من 12.8% إلى 17.1%، وزادت حيازات اليورو من 29.2% إلى 33.9%، وانخفضت حصة الذهب من الاحتياطيات من 23.3% إلى 21.5%.

تجميد نصف احتياطيات روسيا البالغة 642 مليار دولار

كان الغرب قد فرض عقوبات على روسيا ردًا على غزوها لأوكرانيا في 24 فبراير، بما في ذلك قيود على احتياطيات البنك المركزي الروسي، وبسبب هذا تم تجميد حوالي نصف احتياطيات روسيا البالغة 642 مليار دولار.

وأشارت «نابيولينا» إلى أن المعاناة الاقتصادية، أمر متوقع لكنها قدرت حدوث انتعاش في نهاية المطاف.

مؤشر أسعار المنتجين الأمريكية للطلب النهائي

على الصعيد الاقتصادي في الولايات المتحدة، أظهرت بيانات من وزارة العمل، أن مؤشر أسعار المنتجين الأمريكية للطلب النهائي ارتفع بنسبة 1.4% في مارس بعد تقدمه بنسبة 0.9% المعدلة بالزيادة في فبراير.

وكانت الأسواق تتوقع أن تقفز أسعار المنتجين بنسبة 1.1% مقارنة بزيادة 0.8% المسجلة في الأصل عن الشهر السابق.

وقادت أسعار الطاقة الطريق للصعود، حيث قفزت بنسبة 5.7% خلال الشهر، في حين ارتفعت أسعار المواد الغذائية أيضًا بنسبة 2.4%، مع الزيادة الشهرية لأكبر من المتوقع تسارع المعدل السنوي لنمو أسعار المنتجين إلى مستوى قياسي مرتفع بلغ 11.2% في مارس من 10.3% في فبراير.

أمريكا ستوسع نطاق الأسلحة التي تقدمها لأوكرانيا

على صعيد الأضاع الجيوسياسية، قال الرئيس الأمريكى جو بايدن، إن الولايات المتحدة ستوسع حجم ونطاق الأسلحة التي تقدمها لأوكرانيا في حزمة جديدة من المساعدات العسكرية بقيمة 800 مليون دولار، ويشمل ذلك أنظمة المدفعية الثقيلة وناقلات الجند المدرعة، كما اتهم الرئيس الأمريكي، بوتين بارتكابه «إبادة جماعية» في أوكرانيا.