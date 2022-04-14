تقرير: الذهب أفضل مجال يحقق قواعد الاستثمار الناجح

قالت مؤسسة جولد بيليون العاملة بمجال الاستثمار والأبحاث في أسواق الذهب، إن شراء الذهب والاستثمار به يعد إحدى الطرق التي يفضلها الكثيرون لحفظ أموالهم، والتأكد من عدم تأثير أي ظرف عليها مهما كان، خاصة في ظل تذبذب أسعار الدولار.

وأضافت المؤسسة في تقرير لها أن هناك العديد من المجالات التي يتاح من خلالها للأفراد الاستثمار بها، وأحد أهم هذه المجالات هي الذهب، خاصة في ظل الظروف الراهنة، والتي تؤكد على عدم معرفة ماذا سيحدث خلال الفترة المقبلة في العديد من المجالات، والتي يمكن أن تتأثر بالسلب جراء الظروف الدولية الحالية.

قواعد عديدة للتأكد من نجاح استثمارك

وأشارت إلى أنه للقيام باستثمار ناجح ومربح على الراغب في الاستثمار معرفة عدة قواعد، والتي تؤمن له استثمار ناجح بأقل قدر من الخسائر وضمان المكسب، ومن أهم هذه القواعد هي ضمان استمرارية تحقيق أرباح من خلال الاستثمار بشكل مستمر، إذ أنه لا يجب الاستثمار في قطاع ما تكون أرباحه مؤقته، أو أن الاستثمار يكون في وقت محدد فقط من العام وباقي الفترة يعاني من الركود.

تحقيق عائد من الاستثمار

ولفتت إلى أن ضمان تحقيق العائد المتوقع في فترة معينة من الاستثمار تأتي كأحد القواعد الهامة عند البدء في استثمار ما، إذ أنه عندما يوجد توقيتات معينة للحصول على أرباح الاستثمارات التي يحصل عليها الشخص، يكون ذلك أفضل بكثير من كون الشخص غير محدد أو منظم، إذ يوضح ذلك ما إذا كان هناك خطأ أو مشكلة في مجال الاستثمار أو طريقته، حيث يوفر الذهب أفضل الطرق للاستثمار خاصة وأنه خلال عام واحد يستطيع مشتري الذهب الحصول على مكسب وربح جيد عند البيع.

وأوضحت أن أنه يجب أن يوفر الاستثمار لصاحبه السيولة اللازمة من الأموال بشكل سريع وهو ما لا يحققه الكثير من مجالات الاستثمار الأخرى مثل العقارات وغيرها والتي تحتاج إلى وقت طويل لتحقيق ربح منها، أو بيعها على عكس الذهب الذي يمكن بيعه في أحد المحلات للمجوهرات والحصول في نفس الوقت على السيولة المطلوبة من الأموال.