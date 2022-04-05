«سيف» في دعوى نشوز: «بتحطلي برشام منوم في الأكل علشان تقعد مع الجيران»

أمام قاعة محكمة الأسرة، وقف شاب أنيق يرتدي نظارة، وينظر لساعته باستعجال وكأنه في حالة عجلة من أمره، ولا يطيق الزحام الذي يملأ أرجاء المحكمة والضوضاء التي تصدر من كل مكان، واتكأ برأسه على الباب لينتظر لحظة مثوله أمام القاضي، وباقتراب «الوطن» منه لمعرفة قصته، تبين أنه جاء ليثبت نشوز زوجته العشرينية، بعد أن وضعت حبوبا منومة في طعامه، حتى تجلس على راحتها مع جارتها الذي منعها من الجلوس معهن.

تفاصيل الزيجة

بدأ «سيف» حديثة مع «الوطن» وحكى تفاصيل زيجته التي استمرت 6 أشهر فقط، قائلا إنه تزوج منها بعد أن رأتها العائلة مناسبة له، وبعد اللقاء الأول حددت العائلة ميعاد للخطبة دون الأخذ برأيه، وتمت الخطبة، ولاحظ خلال تجهيزات شقة الزوجية وحفل الزفاف أنها مبذرة ولا تراعي ظروف الآخرين، وظهرت أنانيتها في أكثر من موقف، وعندما تحدث مع عائلتها اعتقدوا أنه يريد فسخ الخطبة، ووقتها مانعته عائلته، وتدخلوا حتى يصلحوا الموقف.

الزوجة حاولت أن تكون مسيطرة

وبعد إتمام الزيجة صدم بتصرفاتها وبطريقتها، وحاول أن يتعامل معها بأسلوب لطيف لكنها اعتقدت أنه ضعيف الشخصية وبدأت بالتعامل معه على أساس أنها المسيطرة والكلمة كلمتها، وعندما عاملها بطريقة شديده تركت المنزل وغضبت، وبدأت الشجارات بينهما على كل شيء، مما جعلته يكره أن يجلس في المنزل، بسبب افتعالها لأي شجار، وجلوسها تبكي طوال اليوم، حسب حديث الزوج.

وخلال حديثة أشار الزوج إلى أنها ليست متفرغة للمنزل وراعيته، وأنها طوال الليل والنهار تجلس على سلم العقار مع جارتها، التي تعرفت عليهن منذ زواجهما، وأنه لا يراها ولا تهتم به ولا تراعي ظروفه، وتطلب الطعام من الخارج، ومسرفة بشكل بشع، رغم أنها تعرف أن مرتبه بالكاد يكفي الأساسيات، فتحدث معها أكثر من مرة بهدوء وحاول إقناعها بأن ميزانيته لا تكفي مصروفاتها، وأنها عليها أن تترك الجلوس مع الجيران طوال النهار، وتتفرغ للمنزل وتحضر الطعام حتى توفر له بعض المصروفات ليدخرها أمانًا لمستقبلهم.

حطلته منوم في الأكل عشان تقعد مع الجيران

وعن سبب دعوى النشوز، قال: «زعقتلها أكتر من مرة على قعدة الستات دي، وأنها تهتم بالبيت، وتبطل تتسوق معاهم عشان بيخلوها تصرف زيادة، وبعد فترة منعت تقعد معاهم وافتكرت أنها سمعت الكلام، وبعد فترة بقيت أنام كتير بعد ما أرجع من الشغل لدرجة إني شكيت إني تعبان وروحت كشفت، والدكتور فالي ده تأثير البرشام المنوم اللي باخده، فاستغربت وبعد فترة بقيت الأحظ طعم الأكل متغير، ولما راقبتها لقيتها بتحطلي منوم في الكل».

دعوى نشوز بعد 6 أشهر

وأنهي الزوج حديثة قبل دخوله للقاضي، بأنه عندما علم ضربها وطردها لمنزل والديها واشتكى لهم، وتوجه لمحكمة الأسرة بالتجمع الخامس، وأقام ضدها دعوى نشوز حملت لرقم 195 لسنة 2021، ولا تزال الدعوى أمام المحكمة.