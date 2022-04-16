بشكل نهائي.. منع صلاة التهجد والاعتكاف بالمساجد في العشر الأواخر من رمضان

حسمت وزارة الأوقاف المصرية الموقف من أداء صلاة التهجد والاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، إذ اجتمع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف المصري، مع مديري القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية، بالإضافة إلى مديري إدارات أوقاف القاهرة، في ديوان عام وزارة الأوقاف المصرية، بحضور الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني، يأتي ذلك في إطار التواصل المستمر بين وزير الأوقاف والعاملين بالمديريات الإقليمية .

منع صلاة التهجد والاعتكاف

وقررت وزارة الأوقاف المصرية، منع صلاة التهجد والاعتكاف، مؤكدةً، في بيان صادر لها، على عدم السماح بفتح المساجد عقب صلاة التراويح حتى صلاة الفجر، كما أوضحت الأوقاف أن من أراد التهجد فعليه به في بيته، فمن المستحب أن نعمر بيوتنا بصلاة الليل والذكر وتلاوة القرآن الكريم، ولا مجال لفتح المساجد للاعتكاف أو التهجد هذا العام في ظل استمرار الإجراءات الاحترازية وإجراءات التباعد الاجتماعي.

ضوابط صلاة التراويح بالمساجد

واستكمالاً للحديث عن صلاة التهجد والاعتكاف، كشف مصدر مسؤول بوزارة الأوقاف قبل بداية شهر رمضان، عن عدم السماح بإقامة صلاة التهجد أو الاعتكاف، أو إقامة أي موائد رمضانية داخل المساجد أو ساحاتها، في إطار التدابير التي اتخذتها الوزارة، للحفاظ على حياة المصلين من انتشار فيروس كورونا، ومنعًا لإصابتهم من الوباء التاجي.

فقد حددت وزارة الأوقاف اقتصار إقامة صلاة التراويح على المساجد الكبرى فقط، والتي تم السماح بأداء صلاة الجمعة بها، مؤكدة على عدم تجاوز مدة صلاة التراويح 30 دقيقة، بعد صلاة العشاء مباشرة، مشددةً على ضرورة الالتزام بعلامات التباعد الاجتماعي الموضوعة بالمساجد، فضلاً عن السماح بفتح مصليات السيدات من خلال عدد من الشروط من بينها أن يتوفر في المصلى واعظة ممن تشرف على تطبيق إجراءات التباعد بها، مع ارتداء الكمامة، واصطحاب المصلى الشخصي.