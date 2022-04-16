«حياة كريمة»: توزيع 100 ألف كرتونة مواد غذائية بالمنيا ضمن حملة المليون

حققت مؤسسة «حياة كريمة» إنجازًا في توصيل الدعم إلى الفئات المستحقة والأولى بالرعاية، من خلال قوافل وصل الخير التي أطلقتها المبادرة، قبل رمضان من أجل التخفيف عن كاهل المواطن، في القرى الأشد احتياجًا في أنحاء الجمهورية كافة، لتوزيع كراتين رمضان على الأسر المستحقة بهذه القرى، بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

توزيع 100 ألف كرتونة مواد غذائية بالمنيا

أعلنت «حياة كريمة» استمرار توزيع صناديق المواد الغذائية في محافظة المنيا، وتوصيل الدعم لأهالينا في كل مكان، موضحة أنه تم توزيع 100 ألف صندوق على جميع القرى والمدن والأحياء في المحافظة.

وفي سياق منفصل، أعلنت المبادرة الرئاسية وصول قوافل وصل الخير وتوزيع 40 ألف صندوق على جميع قرى ومدن وأحياء محافظة الشرقية، وأبرزها «الزقازيق، الحسينية، منيا القمح، الإبراهيمية، ديرب نجم، أبو كبير، أبو حماد، ههيا، فاقوس، أولاد صقر، كفر صقر، مشتول السوق، بلبيس ومدينة القنايات والعاشر من رمضان»، وغيرها.

توزيع 50 ألف كرتونة مواد غذائية بقنا

كما كشف مؤسسة حياة كريمة، عن توزيع ما يقرب من 50 ألف صندوق مواد غذائية على جميع قرى ومدن وأحياء محافظة قنا، وأبرزها «أبو تشت، فرشوط، نجع حمادي، دشنا، الوقف، قفط، قنا، قوص، نقادة»، وغيرها.

توزيع 350 ألف كرتونة مواد غذائية في 24 محافظة

وأشارت إلى نجاح قوافل وصل الخير ضمن حملة «المليون كرتونة» في توزيع 350 ألف كرتونة مواد غذائية، وذلك على مستوى كافة محافظات الجمهورية، فقد تمكنت فرق الرصد الميداني والمتطوعين بمؤسسة حياة كريمة والبالغ عددهم 850 فرقة في محافظات الجمهورية كافة، بإجمالي تخطي 9000 متطوع في توزيع 350 ألف كرتونة من العدد المستهدف للحملة، وهو توزيع مليون كرتونة مواد غذائية علي الفئات الأولى بالرعاية في كافة محافظات الجمهورية.

وتم التوزيع في 24 محافظة وهي القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، البحيرة، المنوفية، كفر الشيخ، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، الشرقية، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الغربية، الوادي الجديد، ومطروح.