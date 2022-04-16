وزير التعليم: إتاحة المنصة التعليمية للطلاب المصريين بالخارج

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إتاحة المنصة التعليمية، لجميع الطلاب المصريين بالخارج، خلال هذا العام، وذلك لإتاحة معلومات أكثر، بجانب الكتب الدراسية.

وأعرب وزير التربية والتعليم، عن سعادته بالمشاركة باحتفالية «اتكلم عربي» بإحدى المدارس الدولية مع طلاب المدارس، قائلا: أسعد يوم عندى لما بكون مع الطلبة في المدارس.

طارق شوقي: «اتكلم عربي» مبادرة هامة للحفاظ على اللغة الأم

جاء ذلك خلال فعاليات إفطار وكرنفال المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، التى أطلقتها وزارة الهجرة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الحفاظ على الهوية واللغة العربية، لأبناء الجيلين الثاني والثالث، من أبناء المصريين بالخارج، وذلك بحضور السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم السبت، الموافق ١٦ أبريل الجاري، بمدرسة سانت فاتيما، بمدينة نصر.

وأشار وزير التعليم، إلى أن مبادرة اتكلم عربي، مبادرة هامة للغاية، والتي تم إطلاقها بالتنسيق مع السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، لافتا إلى أن فكرة المبادرة ليس مقصود بها اللغة فقط بل تمتد للهوية المصرية العادات والتراث المصرى وغرثها في نفوس أبنائنا، مضيفا: «لغتنا جميلة جدا ومن غير اللغة الأم لا تستقيم أي حاجة».